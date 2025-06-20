İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Babasına Ait Arazide Jandarma Araması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Babasına Ait Arazide Jandarma Araması
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Edremit'teki arazisinde jandarma tarafından arama yapıldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Başkan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı turistik Güre Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Edremit ilçesi Güre Mahallesi'ndeki arazisine bugün saat 15.00 sıralarında jandarma ekipleri gitti. Çevrede alınan güvenlik önleminden sonra ekipler arazide yaklaşık 2 arama yaptı. Arama sonrası ekiplerin Hasan İmamoğlu'na ait araziden ayrıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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