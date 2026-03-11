Haberler

Çubuk'ta huzurevinde iftar programı düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Süleyman Demirel Huzurevi'nde düzenlenen iftar programında huzurevi sakinleri bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, ramazan ayının anlamı üzerine konuştu ve yaşlıların toplumdaki yerinin önemine vurgu yaptı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde huzurevi sakinleri iftar programında bir araya geldi.

Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, ramazan ayının bereketini huzurevi sakinleriyle paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaşlıların toplumun hafızası olduğunu belirten Özdemir, devletin her zaman büyüklerin yanında olduğunu ifade etti.

Programda tasavvuf müziği ve klasik eserlerden oluşan fasıl dinletisi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
