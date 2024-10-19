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Hüyük'te Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Hüyük'te Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi
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Hüyük'te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman İlkay Ceylan, törende bir konuşma gerçekleştirdi.

Hüyük'te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Muhtarlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Hüyük Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman İlkay Ceylan, törende konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel

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