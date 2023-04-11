Husumetlisini öldüren 75 yaşındaki sanığa müebbet hapis

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu komşusu Hasan Aksüt'ü (60) mahalle meydanında tabancayla, başından vurarak öldüren Osman Akbaş'a (75), müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 23 Mart 2022'de Karamürsel ilçesinin Kırsal Mahallesi Kızderbent'te meydana geldi. Osman Akbaş, aralarındaki arazi anlaşmazlığı sebebiyle komşusu Hasan Aksüt ile mahalle kahvesinde tartıştı. Mahalle meydanında da devam eden tartışma sırasında, belindeki tabancayı çıkaran Osman Akbaş, Hasan Aksüt'ü başından vurarak öldürdü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Akbaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.