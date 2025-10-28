Husumet Yüzünden Çay Ocağında Silahlı Saldırı: 1 Yaralı, 1 Tutuklu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde çay ocağında oturan husumetli olduğu U.A.'yı tabancayla vurup yaralayan Yavuz Kadem Temizel (23) tutuklandı.

Olay, 24 Ekim gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki çay ocağında meydana geldi. İçeri giren Yavuz Kadem Temizel, belindeki tabancayı çıkartıp, çay ocağında oturan U.A.'ya yakın mesafeden ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği U.A. yaralandı. Aynı masada oturanlar müdahale ederek, Temizel'in elindeki tabancayı almaya çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından şüpheli kaçtı. U.A, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi süren U.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İzmit Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheli Temizel, gözaltına alındı, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

OLAY ÖNCESİ HUSUMETLİ OLDUĞU KİŞİNİN DE İŞ YERİNE ATEŞ AÇMIŞ

Temizel'in aynı gün İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Hayrettin Uzun Caddesi'ndeki bir oto yıkamacı dükkanına da tabancalı saldırıda bulunduğu, bu olayın ardından çay ocağına gelerek U.A.'yı tabancayla vurduğu belirlendi.

Poliste 15 suç kaydı bulunan Yavuz Kadem Temizel, ifadesinde her iki olayı da mağdurlarla arasındaki husumet nedeniyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.