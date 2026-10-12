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Husilerin Riyad havalimanına saldırısında ölen Ürdünlü Amman'da toprağa verildi

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Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda ölen Ürdünlü, Amman'da toprağa verildi. Saldırıda 12 kişi ölmüş, 309 kişi yaralanmıştı; baba, oğlunun acımasız bir saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıda ölen Ürdün vatandaşı Mahmud Hüseyin Birkavi (33), memleketi Amman'da toprağa verildi.

Suudi Arabistan'dan kara yoluyla Ürdün-Suudi Arabistan sınırındaki Umari Sınır Kapısı üzerinden ülkeye getirilen Birkavi'nin cenazesi, başkent Amman'daki Sahab Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Ürdün Kraliyet Divanı Başkanı Yusuf el-İsevi ile Birkavi'nin ailesi ve yakınları katıldı. Tören sırasında İsevi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah'ın taziye mesajlarını aileye iletti.

Yaklaşık iki yıldır Suudi Arabistan'da ikamet eden ve havalimanındaki bir işletmede çalışan Birkavi'nin evli ve biri 5, diğeri 1 yaşında iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

"Oğlum acımasız bir saldırıda hayatını kaybetti"

Cenazenin ardından AA muhabirine konuşan Birkavi'nin babası Hüseyin Birkavi, Allah'ın takdirine inandığını belirterek başka hiç kimsenin benzer bir acı yaşamamasını diledi.

Acılı baba sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğlumuz acımasız bir saldırıda hayatını kaybetti. Başıma gelenlerin hiçbir insanın başına gelmesini istemiyorum. Bu acıyı ancak yaşayan bilir."

Suudi Arabistan'da açıklanan bilançoya göre, cumartesi günü Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda farklı ülke vatandaşlarından 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Yaralılardan biri de daha sonra yaşamını yitirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, pazar günü yaptığı açıklamada saldırıda bir Ürdün vatandaşının hayatını kaybettiğini, dört Ürdün vatandaşının da yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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