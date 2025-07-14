Husilerin Kızıldeniz'deki Ticari Gemilere Saldırıları: İngiltere'den Tepki

ADEN, 14 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere'nin Yemen Büyükelçiliği, Liberya bandıralı Eternity C adlı gemide görevli en az 4 mürettebatın geçen hafta Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiğini, birden fazla mürettebattan da an itibarıyla haber alınamadığını açıkladı.

Büyükelçilik, sosyal medya platformu X üzerinden pazar günü yaptığı açıklamada Liberya bandıralı Magic Sea ve Eternity C adlı gemilere yönelik "gerekçesi bulunmayan Husi saldırılarını" kınayarak, "Eternity C'nin tüm mürettebatının derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını" istedi.

Kayıp personel sayısının tam olarak belirtilmediği açıklamada saldırıların, "uluslararası hukukun ve navigasyon özgürlüğünün ihlali" anlamına geldiği vurgulandı. Ayrıca Husilerin ticari gemilere yönelik devam eden saldırılarının bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma ve Yemen'de sürdürülebilir barışa yönelik çabaları baltalama riski taşıdığı uyarısı yapıldı.

Husiler daha önce yaptıkları açıklamalarda Yunan şirketleri tarafından işletilen gemilerin, İsrail limanlarına doğru gitmekte oldukları için hedef alındıklarını belirtmişti.

Husiler, Gazze'de devam eden çatışmalar nedeniyle Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı olduğunu iddia ettikleri gemileri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, perşembe günü televizyonda yayımlanan konuşmasında Kızıldeniz sularında "düşman İsrail'e karşı navigasyon yasağı" uyguladıklarını belirterek, eylemlerini sürdürme kararlılığını yinelemişti.

Pazar günü itibarıyla Husilerden İngiltere'nin açıklamasına yanıt gelmezken gemilerin mürettebatının gözaltına alındığı da doğrulanmadı.