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Husilerden "Babülmendep Boğazı'nda geçiş ücreti alınacağı" iddialarına yalanlama

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Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan stratejik Babülmendep Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden geçiş ücreti alınacağına dair iddiaları yalanladı.

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan stratejik Babülmendep Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden geçiş ücreti alınacağına dair iddiaları yalanladı.

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esed, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, boğazda geçiş ücreti uygulanmasına yönelik herhangi bir tasarruflarının bulunmadığını belirtti.

Babülmendep Boğazı'nın uluslararası seyrüsefere açık ve güvenli olduğunu savunan Esed, Kızıldeniz'deki askeri operasyonlarının ve kısıtlamalarının yalnızca Suudi Arabistan gemileriyle sınırlı olduğunu ifade etti.

Esed, "Suudi Arabistan gemilerine yönelik kısıtlamaların, Yemen'e uygulanan ablukanın kaldırılması, halkın meşru haklarının iade edilmesi ve ülke egemenliğine saygı gösterilmesi şartlarına bağlı olarak devam edeceğini" kaydetti.

Esed paylaşımında, "Babülmendep Boğazı, ülkemize yönelik abluka kaldırılıncaya, halkımıza meşru hakları iade edilinceye ve ülkemizin egemenliğine saygı gösterilip içişlerine müdahale edilmeyinceye kadar geçişi yasak kalacak olan düşman Suudi Arabistan'ın seyrüseferi hariç, uluslararası seyrüsefere güvenli bir şekilde açıktır." ifadelerini kullandı.

Reuters, bölgesel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Husilerin Kızıldeniz'in güneyi ve Babülmendep Boğazı'ndan geçen ticari gemilere geçiş ücreti uygulamayı değerlendirdiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA
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