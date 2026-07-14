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Yemen'deki İran destekli Husiler: Suudi Arabistan'a ait bir İHA'yı düşürdük

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Beyda kentinde Suudi Arabistan'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. Suudi Arabistan'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin orta kesimindeki Beyda kentinde Suudi Arabistan'a ait bir insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait gözetleme İHA'sının sabah saatlerinde düşürüldüğünü belirtti.

Seri, Beyda vilayetinde düşürdüklerini öne sürdüğü hava aracının Çin yapımı CAIG Wing Loong II tipi İHA olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili Suudi Arabistan'dan açıklama gelmedi.

Yemen'deki kriz ve son gelişmeler

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti, dün İran'a ait bir uçağın ülkenin hava sahasına girmesini engellenmek için Husilerin kontrolündeki Sana Havalimanı pistine saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Husiler ise Sana Havalimanı'nın Suudi Arabistan tarafından bombalandığını iddia etmişti.

Sana Uluslararası Havalimanı'nın bombalanmasının ardından İran uçağı rotasını değiştirerek ülkenin batısındaki Hudeyde Havalimanı'na iniş yapmıştı.

Husiler, daha sonra Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füze ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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