Husiler, Tel Aviv'i Hipersonik Füze ile Hedef Aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv kentindeki hassas bölgeleri çoklu savaş başlıkları olan "Filistin 2" tipi hipersonik füzeyle "başarılı" şekilde vurduğunu duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Yafa bölgesinde bulunan hassas hedeflere yönelik çoklu savaş başlıklarına sahip 'Filistin-2' hipersonik balistik füzesiyle nitelikli bir operasyon gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.

Operasyonun başarıyla sonuçlandığını söyleyen Seri, saldırı nedeniyle binlerce İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını vurguladı.

Seri, bu saldırının, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım ve aç bırakma suçları ile Yemen'e düzenlenen saldırılara yanıt olduğunu ifade etti.

Husilerin Sözcüsü, Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar İsrail'e saldırıların devam edeceğini kaydetti.

Saldırılara ilişkin İsrail medyasında yayımlanan haberlerde, hipersonik füzenin İsrail'in orta kesimlerinde geniş bir bölgede sirenleri etkinleştirdiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, gece 03.47'de sirenlerin devreye girdiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeyi havada etkisiz hale getirdiğini aktardı.

KAN ayrıca binlerce kişinin sirenlerin ardından sığınaklara girmek zorunda kaldığını ifade etti.