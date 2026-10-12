Haberler

Husiler, Suudi savaş uçaklarının Sana, Sada ve Taiz'i vurduğunu iddia etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Husiler, Suudi Arabistan'a ait olduğu öne sürülen savaş uçaklarının Sana, Sada ve Taiz'deki noktaları vurduğunu iddia etti. SABA'ya göre Sana'nın Sevra ve Hemdan ilçeleri, Sada'nın Zaher ilçesi ve Taiz'in Hayfan ilçesindeki Zırbi yolu hedef alındı; sonuç ve Suudi açıklaması yok.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait olduğunu öne sürdükleri savaş uçaklarının başkent Sana, Sada ve Taiz vilayetlerindeki bazı noktaları hedef aldığını iddia etti.

Husilere bağlı SABA haber ajansının haberine göre, başkent Sana'daki Sevra ilçesi ile Sana vilayetinin kuzeyindeki Hemdan ilçesine hava saldırıları düzenlendi.

Haberde, Sada vilayetinin Suudi Arabistan sınırındaki Zaher ilçesinin de Suudi Arabistan'a ait olduğu öne sürülen bir füze saldırısının hedefi olduğu belirtildi.

Taiz vilayetinin güneyindeki Hayfan ilçesinde bulunan Zırbi yoluna da iki hava saldırısı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi paylaşmazken Suudi Arabistan'dan iddialara dair açıklama yapılmadı.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Suudi Arabistan'daki 5 havalimanına bir haftada düzenlenen 10 saldırıda 19 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
İstanbul'da 16 saatlik kesinti! İşte etkilenecek mahalleler

İstanbul'da 16 saatlik kesinti! İşte etkilenecek mahalleler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevim Emre ile Petek Dinçöz’ün pazar pozunda filtre başrolde

Pazar buluşmasından geriye bol filtreli bir fotoğraf kaldı
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok

Korkulan oldu! Yıldız isim Barcelona maçında yok
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden pes dedirten savunma
Antalya-Isparta yolunda midibüs devrildi: 17 yaralı

Mazot dökülen yolda can pazarı! Yaralılar var
Rusya'daki saldırı İstanbul'u vurdu! Taksiciler zor durumda

Ukrayna İHA'sı İstanbul taksicilerini vurdu
Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı

Acun Ilıcalı eşiyle ilk buluşmasını anlattı: 6 kişiden onay aldı
Alarmları kurun! Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor

Alarmları kurun! Haftalar süren özlem yarın bitiyor