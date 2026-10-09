Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen'e son 24 saatte 77 saldırı yaptığını iddia etti

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte başkent Sana ve çeşitli vilayetlere 77 hava ve füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine ait "F-15" ve "Typhoon" tipi savaş uçaklarının Yemen'de kendilerinin kontrolündeki bölgeleri hedef aldığını aktardı.

Saldırıların Husilerin kontrolündeki başkent Sana'nın yanı sıra Taiz, Saada, Cevf, Marib, Hacce ve Amran vilayetlerinde yoğunlaştığını ifade eden Seri, gerginliğin tırmanmaya başladığı tarihten itibaren Yemen'e düzenlenen toplam hava ve füze saldırısı sayısının 1934'e ulaştığını ileri sürdü.

Seri, Babulmendeb Boğazı'nda faaliyet gösteren mensuplarının ise hükümet güçlerini püskürttüğünü iddia etti.

Sözcü Seri, hükümet güçlerinin bölgedeki Husilere karşı başlattığı saldırıda çok sayıda kayıp vererek başarısız kaldığını öne sürdü.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, gün içinde yaptığı açıklamada, "Babulmendeb Boğazı, terörist Husi milislerinin kalıntılarından temizlendi." demişti.

Kaynak: AA