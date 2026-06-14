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Husiler: İsrail Somali'deki planlarını gerçekleştiremeyecek, bu planları takipte olacağız

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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Somali ve Afrika Boynuzu'ndaki planlarına karşı teyakkuzda olacaklarını duyurdu. Husiler, Somaliland liderinin İsrail ziyaretini kınayarak bölgedeki İsrail projesine karşı Somali'nin yanında olduklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Somali ve Afrika Boynuzu'ndaki planlarını takipte olacaklarını bildirdi.

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'da, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'ye bağlı yönetimin Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden sözde Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi'nin İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaret kınandı.

İsrail'in Somali ve Afrika Boynuzu'ndaki "sinsi planlarını" gerçekleştiremeyeceği ve Husilerin bu planlara karşı teyakkuz ve takip halinde olacağı kaydedildi.

Hargeisa yönetiminin (Somaliland) İsrail'le yakınlaşmasının kendisine Arap ve İslam dünyasından uzaklaşmaktan başka bir sonuç vermeyeceği vurgulandı.

Husiler, Arap ülkelerinden Hargeisa yönetimi tarafından atılan bu adımların durdurulması için kınamanın ötesinde somut bir tutum sergilemelerini istedi.

Husiler ayrıca Somali, Afrika Boynuzu ve bölgenin tamamını hedef alan İsrail projesine karşı mücadelede Somali'nin yanında yer aldığını teyit etti.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi, bugün İsrail'e gerçekleştirdiği ilk ziyarette İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmişti.

İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
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