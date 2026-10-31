Husiler, 3 Eylül'den bu yana Suudi hava saldırılarında 232 kişinin öldüğünü belirtti

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın 3 Eylül'den bu yana kontrollerindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 232 kişinin öldüğünü, 536 kişinin yaralandığını belirtti.

Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gerilimin başladığı günden bu yana Suudi Arabistan'ın, Husilerin kontrolündeki bölgeleri hava saldırılarıyla hedef aldığı iddia edildi.

Saldırılarda 30 Ekim Cuma gününe kadar 232 kişinin öldüğü, 536 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, ölü ve yaralılar arasında kadın ve çocukların da olduğu ileri sürüldü.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husilerin geçen ay Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetinden Taiz vilayetine doğru saldırılar yaparak Babulmendeb Boğazı'na ilerlemesiyle başlayan çatışmalar, dağlık bölgede yer alan Taiz'in yanı sıra birçok bölgede devam ediyor.

Kaynak: AA