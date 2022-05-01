Hüseyin Baş: Gayri Milli Politikalar İşçinin, Emekçinin Alın Terini Alıp Götürüyor

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 1 Mayıs mesajında, "Ne yazık ki her 1 Mayıs'ta karşımıza çıkan manzara bir öncekini aratıyor. Gayri milli politikalar işçinin, emekçinin alın terini alıp götürüyor. Bu acı kural, bu yıl çok daha katı olarak karşımıza çıkmıştır" dedi.

Hüseyin Baş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Baş, mesajında şunları kaydetti:

"Emeğin, alın terinin sembol günü olan 1 Mayıs'tayız. Bilinen adıyla İşçi Bayramı resmi adıyla Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Ne yazık ki her 1 Mayıs'ta karşımıza çıkan manzara bir öncekini aratıyor. Gayri milli politikalar işçinin, emekçinin alın terini alıp götürüyor. Bu acı kural bu yıl çok daha katı olarak karşımıza çıkmıştır.

"2022 YILI MİLLETİMİZİN EKONOMİK ANLAMDA ÇÖKÜŞÜNÜN İLAN EDİLDİĞİ YIL OLMUŞTUR"

Birkaç yandaş firmanın, körfez sermayesinin ve de küresel sermayenin çıkarlarını önceleyen ekonomi politikası milletimizi perişan etmiştir. 2022 yılı, milletimizin ekonomik anlamda çöküşünün ilan edildiği yıl olmuştur. İşin daha da vahimi ise gelecek günlerin bugünlerden çok daha kötü olacak olmasıdır. Cebindeki para sürekli alım gücünü kaybeden insanımız için geçinmek adeta bir Survivor yarışmasına dönüşmüştür. Türkiye, Türkler için zor bir ülke olurken parası TL karşısında sürekli değer kazanan yabancılar için ise ucuzluk cenneti haline gelmiştir.

"BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ'NİN EKONOMİ PROGRAMI OLAN BU MODEL TEK KURTULUŞ YOLUMUZDUR"

Türk halkı mevcut iktidara verdiği 20 yıllık desteğin karşılığını daha çok zam, daha çok vergi, daha çok ceza olarak ödemektedir ancak bir çare vardır. O çare de ebedi liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'dir. Bağımsız Türkiye Partisi'nin ekonomi programı olan bu model tek kurtuluş yolumuzdur. Vatandaşımızın artık kendine gelip çözüme yönelmesi şarttır. Bu durum bir beka meselesidir. 1 Mayıs'ın gerçek anlamda 1 Mayıs gibi kutlandığı günler, Milli Ekonomi Modeli'nin uygulandığı Bağımsız Türkiye Partisi iktidarıyla mümkün olacaktır. Bu vesileyle tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ederim."