Hüseyin Avni Bey İçin Anma Töreni Düzenlendi

Hüseyin Avni Bey İçin Anma Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 57. Piyade Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'in vefat yıl dönümünde anma programı düzenledi. Tören, kahramanın mezarı başında gerçekleştirildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, 57. Piyade Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'in vefat yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Tören, Çanakkale destanının unutulmaz kahramanlarından Hüseyin Avni Bey'in mezarı başında yapıldı.

Programda, 57. Piyade Alayın komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey ve tüm kahraman Mehmetçikler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
Candan Erçetin'den 'en seksi kadınlar' listesi isyanı: Büyük utanç duydum

Candan Erçetin'den "en seksi kadın" isyanı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.