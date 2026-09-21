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Hürriyetçi Eğitim Sen, MEB personeli için görevde yükselme sınavı talebiyle başvurdu

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Hürriyetçi Eğitim Sen, MEB personeli için görevde yükselme sınavı talebiyle başvurdu
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Hürriyetçi Eğitim Sen, MEB personeli için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması talebiyle Bakanlığa başvurdu. Sendika, memur, şef ve sayman kadrolarında son sınavın üzerinden üç yıldan fazla geçtiğini, eğitim çalışanlarından yoğun talep olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının belirli takvim aralıklarında yapılması gerektiğini belirterek Bakanlığa başvuruda bulundu.

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin açıklama yaptı.

Sendika, Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü için görevde yükselme yazılı sınavının 7 Şubat 2026'da yapıldığını, memur, şef, sayman ve şube müdürü kadrolarına yönelik bir önceki görevde yükselme sınavının ise 9 Temmuz 2023'te gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Memur, şef ve sayman kadroları için son sınavın üzerinden üç yıldan fazla süre geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, eğitim çalışanlarından bu konuda yoğun talep geldiği belirtildi.

Hürriyetçi Eğitim Sen, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının en kısa sürede yapılması talebiyle Milli Eğitim Bakanlığına başvurduklarını bildirdi.

Kaynak: ANKA
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