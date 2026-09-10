Hürriyetçi Eğitim Sen'den MEB’e okul yöneticileri için 6 saatlik ders yükünün kaldırılması ve makam tazminatı talebi

(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası (HÜRRİYETÇİ EĞİTİM SEN), Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurarak okul müdürleri ve müdür yardımcılarının haftalık 6 saatlik aylık karşılığı ders okutma yükümlülüğünün kaldırılmasını, okul yöneticiliğinin asli kadro haline getirilmesini, yöneticilere makam tazminatı ödenmesini ve yönetim hizmetleri karşılığında verilen ek ders ücretlerinin artırılmasını istedi.

Sendika Genel Başkanı Levent Kuruoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Taner imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne gönderilen başvuruda, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görev yapan okul müdürleri ve müdür yardımcılarının idari, mali ve özlük haklarında yaşanan sorunlar ile çalışma şartlarından kaynaklanan mağduriyetler ele alındı.

Başvuruda, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın ilgili hükmünde, "Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat ders okutmakla yükümlüdürler" düzenlemesinin yer aldığı hatırlatıldı.

Eğitim kurumlarının personel yönetimi, akademik takip, bütçe ve döner sermaye işleyişi, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal süreçlerin yürütüldüğü karmaşık idari yapılar haline geldiği belirtilen başvuruda, yoğun idari sorumluluklar altında okul yöneticilerine ayrıca ders okutma yükümlülüğü verilmesinin yönetimsel verimliliği düşürdüğü ve kurumsal işleyişte aksamalara neden olduğu savunuldu.

"DERS YÜKÜ NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERLE KARŞILANABİLİR"

Başvuruda, okul yöneticilerinin haftalık 6 saatlik zorunlu ders yükünün kaldırılması halinde oluşacak ders saati açığının kamu bütçesine ek mali yük getirmeden, maaş karşılığını dolduramayan ve norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlerin ders programlarına aktarılmasıyla karşılanabileceği belirtildi. Sendika, bu düzenlemenin hem kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını hem de norm kadro fazlalığı sorununa çözüm oluşturacağını savundu.

"OKUL YÖNETİCİLİĞİ MÜSTAKİL BİR KADRO STATÜSÜNE KAVUŞTURULMALI"

Başvuruda okul yöneticiliğinin mevcut statüsüne de işaret edilerek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 88'inci maddesi kapsamında halen "ikinci görev" olarak yürütüldüğü belirtildi.

Sendika, bu durumun idari sürekliliği zedelediğini, yöneticilerde gelecek kaygısı oluşturduğunu ve yöneticilerin idari unvanlarıyla il dışı yer değiştirmesine engel teşkil ettiğini belirterek, okul yöneticiliğinin müstakil bir idari kadro haline getirilmesini istedi.

Başvuruda bu talep, "Okul yöneticiliğinin müstakil bir idari kadro statüsüne kavuşturulması, kamu yönetimindeki kariyer ve liyakat ilkelerinin bir gereğidir" ifadeleriyle gerekçelendirildi.

"17.00'DEN SONRAKİ HER SAAT İÇİN EK DERS ÖDEMESİ YAPILMALI"

İkili eğitim yapılan okullarda eğitim-öğretimin saat 17.00'den sonra da devam ettiği belirtilen başvuruda, yönetim sorumluluğu nedeniyle kurumda kalan idarecilerin bu saatten sonraki çalışmalarının ayrıca ücretlendirilmesi gerektiği savunuldu.

Sendika, mevcut uygulamada bu çalışmalar karşılığında haftalık ilave 2 saat ek ders ödemesi yapıldığını belirterek, düzenlemenin Anayasa'nın 18'inci maddesinde yer alan "Angarya yasaktır" ve 55'inci maddesindeki "Ücrette adalet sağlanması" ilkeleriyle bağdaşmadığını ileri sürdü.

Başvuruda, "İkili eğitim veren kurumlarda görev yapan yöneticilere saat 17.00'den sonra okulda geçirdikleri her saat için ek ders ödemesi yapılması" talep edildi.

"OKUL YÖNETİCİLERİNE MAKAM TAZMİNATI TANIMLANMALI"

Okul yöneticilerinin mali ve hukuki sorumluluklarına da dikkat çekilen başvuruda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi olarak doğrudan hukuki ve mali sorumluluk taşıyan okul yöneticilerinin, kamuda benzer bütçe ve personel ölçeğini yöneten diğer kurum müdürlerinin aksine makam tazminatından yoksun bırakıldığı belirtildi.

Sendika, bu durumun kamusal hiyerarşideki ücret adaletini bozduğunu savunarak, okul müdürlerine aylıklarının 1/5'i, müdür yardımcılarına ise 1/7'si oranında makam tazminatı tanımlanmasını istedi.

Başvuruda, haftalık 40 saatlik mesai süresinin tamamını fiilen kurumda geçiren ve yüksek idari risk üstlenen okul yöneticilerine ödenen mevcut yönetim ek ders ücretlerinin günümüz ekonomik şartlarının ve üstlenilen sorumluluğun gerisinde kaldığı belirtildi.

Bu kapsamda sendika, yönetim hizmetleri karşılığında ödenen haftalık ek ders ücretlerinin okul müdürleri için 40 saate, müdür yardımcıları için ise 35 saate çıkarılmasını talep etti.

Başvuruda, söz konusu taleplerin hayata geçirilmesi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması istendi.

Kaynak: ANKA