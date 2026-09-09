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Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin bekleyişi sürüyor

Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin bekleyişi sürüyor
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BENDER İran ile ABD arasında yaşanan karşılıklı saldırılar nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda bulunan gemilerin bekleyişi devam ediyor.

BENDER İran ile ABD arasında yaşanan karşılıklı saldırılar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda bulunan gemilerin bekleyişi devam ediyor.

İran'ın ABD saldırılarını gerekçe göstererek 12 Ağustos'ta Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını açıklamasının ardından boğazdaki gemi trafiği yoğunluğu oldukça azaldı.

AA ekibi, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti açıklarındaki gemileri görüntüledi.

Bölgede, başta konteyner ve petrol gemileri olmak üzere çok sayıda ticari geminin demir atarak beklediği görüldü.

İran kıyılarına yakın noktalarda bulunan gemilerin personeline temel ihtiyaç malzemeleri, gemilere ise teknik ekipman kıyıdan gönderilen küçük teknelerle ulaştırılıyor.

Uzun süredir bekleyen birçok geminin denizle temas eden bölümlerinde deformasyonlar oluştuğu görülürken, gemilerdeki personelin ise küçük teknelerle balık tutarak vakit geçirdiği öğrenildi.

Bender Abbas'ın yaklaşık 10 mil açığında bulunan gemilerin tamamının demir atmış olması ve hiçbir geminin hareket etmemesi dikkati çekti.

Kaynak: AA
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