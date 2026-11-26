Hürmüz Boğazı'nda kaybolan Ürdünlü denizcinin cansız bedeni bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda ADNOC tankerine düzenlenen saldırıda kaybolan Ürdünlü denizcinin naaşına ulaşıldığını açıkladı. BAE Sahil Güvenliği, denizcinin cansız bedenini Ras el-Hayme Emirliği kıyılarında buldu; naaşın Ürdün'e getirileceği bildirildi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli ADNOC şirketine ait petrol tankerine geçen hafta Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen saldırının ardından kaybolan Ürdünlü denizci Muhammed Hüsameddin el-Uteybi'nin naaşına ulaşıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BAE Sahil Güvenliği ekiplerinin Uteybi'nin cansız bedenini dün Ras el-Hayme Emirliği kıyılarında bulduğu aktarıldı.
Uteybi'nin naaşının Ürdün'e getirilerek defin işlemlerinin gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, hayatını kaybeden denizcinin ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.
Açıklamada ayrıca arama-kurtarma çalışmalarını yürüten BAE ve Umman yetkililerine teşekkür edildi.
BAE'nin ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait bir tankerin 17 Kasım'da Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında saldırıya uğradığı bildirilmişti.
Saldırıda mürettebattan 11 kişinin yaralandığı, bir kişinin ise kaybolduğu açıklanmıştı.