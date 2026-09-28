HÜRKUŞ, yüzde 80 yerlilik oranıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi

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(ANKARA) - TUSAŞ, kabul süreçleri tamamlanan yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'un Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini duyurdu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRKUŞ'un yüzde 80'e varan yerlilik oranına sahip olduğunu belirterek, "Pilotlarımız HÜRKUŞ'ta yetişecek, HÜRJET'te ustalaşacak, KAAN'la Gök Vatan'ı koruyacak" dedi.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, HÜRKUŞ'un kabul süreçlerinin başarıyla tamamlandığı belirtilerek, "Yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ, kabul süreçlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi" denildi.

Açıklamada, "Milli imkanlarla geliştirdiğimiz HÜRKUŞ ile pilot eğitiminde yeni bir dönem başlarken, Türkiye'nin özgün hava platformları arasındaki eğitim zinciri de daha güçlü bir yapıya kavuşuyor. Gökyüzündeki yerli ve milli gücümüzü artırmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

GÖRGÜN: "BUGÜN TÜRK HAVACILIĞI İÇİN TARİHİ BİR GÜN"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HÜRKUŞ'un Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini belirterek, "Bugün Türk havacılığı için tarihi bir gün. Özgün tasarımımızla geliştirdiğimiz, ülkemizin ilk milli Askeri Tip Sertifikası'na sahip insanlı uçağı yeni nesil HÜRKUŞ'u Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik" dedi.

HÜRKUŞ'un yüzde 80'e varan yerlilik oranıyla üretildiğini kaydeden Görgün, "Bir asır önce Vecihi Hürkuş'un kendi uçağıyla göğe taşıdığı hayali, bugün onun adını taşıyan uçakla yaşatıyoruz. Üstelik bu kez yüzde 80'e varan yerlilik oranıyla, sınıfının en iyisini kendi savunma sanayiimizin gücüyle ürettik" ifadelerini kullandı.

"HÜRKUŞ'TA KAZANDIĞIMIZ TECRÜBEYİ HÜRJET VE KAAN'A TAŞIYORUZ"

Görgün, HÜRKUŞ projesinde elde edilen tecrübenin HÜRJET ve KAAN projelerine aktarıldığını belirterek, "HÜRKUŞ'ta kazandığımız tecrübe ve özgüveni HÜRJET ve KAAN'a taşıyoruz. Her proje, bir sonrakinin kanatlarını güçlendirmeye devam edecek. Pilotlarımız HÜRKUŞ'ta yetişecek, HÜRJET'te ustalaşacak, KAAN'la Gök Vatan'ı koruyacak" dedi.

HÜRKUŞ'un ihracatına ilişkin de değerlendirmede bulunan Görgün, "HÜRKUŞ'un çok yakında ihracat sözleşmeleriyle dost ve müttefik ülkelerin semalarında da uçacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Görgün, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "HÜRKUŞ'umuz Hava Kuvvetlerimize ve aziz milletimize hayırlı olsun. Uçuşları emniyetli, yolları açık olsun" dedi.

Kaynak: ANKA