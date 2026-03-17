Hurdacı kadın, belediyeden aldığı gıda destek kartını Gazze'ye bağışladı

GAZİANTEP'te hurda malzemeler toplayarak geçimini sağlayan Ümmi Gülsüm Dinç (72) belediyenin kendisine verdiği gıda destek kartını Gazze'deki çocuklar için bağışladı. Ümmi Gülsüm Dinç'in 1000 TL değerindeki bağışı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aracılığı ile Gazze'ye gönderildi.

Gaziantep'te kızı Songül Dinç ile birlikte yaşayan Ümmi Gülsüm Dinç hurdacılık yaparak geçimini sağlıyor. Anne-kız, ramazan ayında Şahinbey Belediyesi tarafından aldıkları 1000 TL yardımı Gazze'deki çocuklar için bağışlayacağını söyledi. Anne ve kızının bu duyarlı davranışı üzerine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kartı Gazze'ye ulaştıracağını ifade ederek, aileyi evlerinde ziyaret etti. Dinç ailesi, Gazze'de yaşananları televizyondan izlediklerini ve özellikle savaşın ortasında kalan çocukların durumundan çok etkilendiklerini söyledi.

Gazze'deki çocukların kendilerinden daha zor şartlarda yaşadığını düşündüklerini belirten Ümmi Gülsüm Dinç bu nedenle aldıkları gıda yardımını bağışlama kararı aldıklarını belirterek, "Gazze'deki o çocukların halini gördüm televizyonda böyle bir karar aldım. Eşimle benim hayrıma olsun diye düşündüm. Başka bir hayır yapacak gücüm yoktu. Şahinbey Belediyemizin bize düzenli olarak yaptığı gıda market yardımından alacağım desteğin bir aylığını Gazze'deki çocuklarımıza bağışlıyorum. Dünyada ölüm var. Bizim durumumuz da yok. Durumum olsa çok daha büyük yardımlar yapardım. Ben de çok fakirlik çekiyorum ama Gazze'deki kıyafetsiz çocukları görünce durumumuza şükrettim" dedi.

'HURDA TOPLAYARAK GEÇİNMEYE ÇALIŞIYORUM'

Ümmi Gülsüm Dinç, yaşadıkları evin bir zamanlar kendilerinin olduğunu fakat sonrasında oğlunun kumar borcundan dolayı satıldığını söyledi. Geçimlerini hurda toplayarak sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden Dinç, "Kendi evimdi burası. Oğlum kumar oynadı evi kaybetti sattı. Ben burada yaşıyorum. Kira veriyorum. Yaşadığım ev depo gibi bir yer. Nemden rutubetten evdeki her şey bozuluyor. Yağmur yağıyor evi su basıyor" dedi.

'ÇOK DUYGULANDIM'

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Ümmü Gülsüm Dinç ile kızının duyarlı davranışının kendisini çok duygulandırdığını ifade ederek, "Bizim insanımızın gönlünün genişliğini, güzelliğini kendi ihtiyacı olmasına rağmen daha çok ihtiyacı olana kendi elindekini gönderme isteği bu gerçekten çok büyük bir zenginlik çok büyük bir cömertlik. Bizim insanımız ne kadar duygusal, yardımsever ve gönlünün geniş olduğunu ortaya koyan bir davranış. Ben bundan dolayı çok etkilendim. En zenginimiz Songül Ablamız ve Ümmi Gülsüm Ablamız. Ben onları tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı