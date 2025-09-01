Hüma Hatun Sokağı'nın Hikayesi Beyaz Perdede

Sivas'ın Divriği ilçesinde yer alan Hüma Hatun Sokağı'nın hikayesi, yönetmenliğini Hasan Hüseyin Alkan'ın üstlendiği "Sokağın Adı: Hüma" belgeseli ile beyaz perdeye taşınıyor.

Belgesele ilişkin yapılan açıklamaya göre, "kadın elinin değdiği sokak" olarak bilinen Hüma Hatun Sokağı'nda geçen yapımda, Ahilik geleneğini günümüzde de yaşatan kadın esnafların hikayeleri anlatılıyor.

Belgesel, kadınların dayanışma, mücadele ve umutla ördükleri yaşamlarını anlatırken, izleyiciye, güçlü bir kadın dayanışmasının yanı sıra kültürel mirasın günümüzdeki izlerini de sunmayı amaçlıyor.

Hüma Hatun Sokağı'nda cuma günleri işe başlamadan önce Ahilik yemini eden kadınların hikayesine değinen belgeselin yapımcılığını Hasan Hüseyin Alkan ve Mustafa Beyazkuş üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Mustafa Beyazkuş, kurgusunu Özlem Selveroğlu, alt yazılarını Ahmet Hakan Aslan, ses ve renk düzenlemesini ise Özlem Selveroğlu yapıyor.

Afişinin yönetmen Muhammed Emin Çırçır tarafından tasarlandığı belgeselde, Zehra Akkaya, Seher Çınar Yazıcı, Şengül Horoz, Fatma Tepe Şeker, Ayten Yılmaz, Selda Demir, Zeliha Gürsoy, Sebahat Yücesoy ve Seher Aydoğmuş gibi Hüma Hatun Sokağı'nın kadın esnafları yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Hasan Hüseyin Alkan ise, belgeselin hem Türkiye'de hem de yurt dışında izleyiciyle buluşmasını hedeflediklerini belirterek, "Kadın olmak bazen sessizce direnmekti ama Hüma Hatun Sokağı'ndaki kadınlar önce ses oldular, sonra sokak oldular. Filmimizle onların hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı, özellikle kadınlara umut ve cesaret vermeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.