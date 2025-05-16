Hulusi Akar'dan Türk Devletleri Birliği Vurgusu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Türk Devletleri Teşkilatı bugün bir araya geldi. Biz de bir sebeple tarihte ayrı kaldık, birbirimizden uzak düştük fakat şimdi Allah'a çok şükür, her türlü imkana sahibiz. Dolayısıyla birliğimizi, beraberliğimizi güçlendireceğiz, tahkim edeceğiz ve omuz omuza çalışarak çok daha ileri seviyelere gideceğiz." dedi.

Akar, Elazığ'daki temasları kapsamında Cengiz Aytmatov Millet Parkı'nda gerçekleştirilen "Doğumunun 110. Yılında Alıkul Osmonov ve Manas Destanı'nın 1030. Yılı Programı"na katıldı.

Programda konuşan Akar, Manas Destanı'nın sadece Kırgız insanı için değil bütün büyük Türk milleti için de bir öncü, rehber ve kılavuz olduğunu ifade ederek, bunu büyük bir özenle sakladıklarını ve saklamaya devam edeceklerini belirtti.

Akar, Manas Destanı'nın dünyada seçkin bir yere sahip olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alıkul Osmonov 'Kırgızistan'ın kalbi' namına sahip bir şairimiz. Allah rahmet eylesin. Alıkul Osmonov, Kırgızistan ve Kırgızlar, Türkler için mücadele etmiştir, hayatını ortaya koymuştur. Gerçekten, gecesini gündüzüne katmak suretiyle vatan, millet duygusunu, birliğimizi ve beraberliğimizi ayağa kaldırmak için çok büyük çabalar göstermiştir. ve onun için demiştir ki; 'Vatan için, millet için dökülen her ter en kutsal sudur.' 'Alıkul Osmonov', 'Manas' gibi büyüklerimizi anarken onları örnek de alacağız ve çok çalışacağız."

"Birliğimizi, beraberliğimizi güçlendireceğiz"

"Türk Devletleri Teşkilatı bugün bir araya geldi. Biz de bir sebeple tarihte ayrı kaldık, birbirimizden uzak düştük fakat şimdi Allah'a çok şükür, her türlü imkana sahibiz. Dolayısıyla birliğimizi, beraberliğimizi güçlendireceğiz, tahkim edeceğiz ve omuz omuza çalışmak suretiyle inşallah çok daha ileri seviyelere gideceğiz, gitmekteyiz." ifadelerini kullanan Akar, bunun beraberce başarılacağını vurguladı.

Cengiz Aytmatov'un da kendi konforunu yaşamak için değil, edebiyatı, vatanı, milleti, halkı için bir araç olarak kullanıp, hayatını ortaya koyduğunu belirten Akar, bu yaşamlardan ders çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Akar, "Omuz omuza, ayrılık olmadan birlik ve beraberliğimizi sürdürüp inşallah büyük Türk milletini çok daha ileri seviyelere götüreceğiz." dedi.

"Kardeşliğimiz baki, kardeşliğimiz tereddütsüz. Biriz, beraberiz tek yumruk, tek yürek olarak inşallah önümüzdeki bütün engelleri aşacağız" diyen Akar, dünyada milletin ve devletin bekası ile refahı için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Programa, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kırgızistan ve Türkiye'den akademisyenler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.