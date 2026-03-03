Haberler

AK Parti Kayseri Milletvekili Akar, Erciyes Üniversitesini ziyaret etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Erciyes Üniversitesi'ni ziyaret ederek GENKÖK hakkında bilgiler aldı ve rektörlük makamında Tıp Fakültesi Hastanelerine yapılacak 800 yataklı hastane projesi hakkında görüşmelerde bulundu.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Erciyes Üniversitesine (ERÜ) ziyarette bulundu.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret dolayısıyla Genom ve Kök Hücre Merkezi'nde (GENKÖK) merkezin müdürü Prof. Dr. Serpil Taheri tarafından gerçekleştirilen sunuma, Akar'ın yanı sıra ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet. Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga katıldı.

Konuşmaların ardından Akar, ERÜ Rektörü Altun ve beraberindekiler ile GENKÖK'ü gezerek, incelemelerde bulundu.

GENKÖK ziyaretinin ardından Akar ve beraberindekiler, Altun'u da makamında ziyaret etti.

Rektörlük ziyaretinde Akar, Altun'dan üniversitede yürütülen çalışmalar ve Tıp Fakültesi Hastanelerine yaptırılacak 800 yataklı hastane projesi hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
