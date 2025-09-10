Hükümlü ve Tutukluların El Sanatları İshak Paşa Sarayı'nda Sergilendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, hükümlü ve tutukluların el emeğiyle hazırladığı el sanatları ürünleri, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı'nda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Doğubayazıt T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutukluların, suçtan uzaklaşma, bireyin yeniden topluma kazandırılması ve üretken bireyler haline gelmesini teşvik etmek amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler yürütülüyor.

Bu kapsamda, kurumda düzenlenen el sanatları, resim ve müzik kursları sayesinde hükümlü ve tutuklular, hem yeteneklerini keşfetme hem de iç dünyalarını sanata yansıtma imkanı buluyor.

Hükümlü ve tutukluların ahşap süsleme, basit nakış teknikleri, keçe işleri ve kağıt rölyef gibi birçok alanda hazırladığı el sanatlarının yer aldığı ürünler için tarihi İshak Paşa Sarayı'nda sergi hazırlandı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş, açılışta yaptığı konuşmada, topluma kazandırma sürecinde sanatın dönüştürücü gücünü merkeze alan bu tür çalışmaların, cezaevlerinde umut dolu bir geleceğin mümkün olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Daha sonra sergi, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Eren Öztaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Şen, Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, SYDV Başkanı Mehmet Arvas ile ilçe protokolü ve kurum amirleri katılımıyla açıldı.