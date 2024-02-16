Diyarbakır'da lise öğrencileri hukuk alanındaki meslekleri adliyede tanıyor.

Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Necla Yıldız ve idareciler tarafından öğrencilerinin hukuk alanındaki meslekleri tanımaları için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşüldü.

Okulun talebinin olumlu karşılanması üzerine hakim ve savcılar, öğrencileri hem lisede hem de duruşma salonunda meslekleri hakkında bilgilendiriyor.

Diyarbakır Adliyesinde görevli Cumhuriyet savcısı Kübra Çelik ve 3. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Elit Meviza Demirkol, okula giderek öğrencilerle bir araya geldi, mesleklerini anlattıktan sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Daha sonra öğrenciler, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve Adalet Komisyonu Başkanı Beytullah Özer'i makamında ziyaret ettikten sonra Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna geçti.

Burada hakim, savcı ve avukat cübbesi giyen öğrencilere, savcı Çelik ve hakim Demirkol tarafından duruşmanın işleyici hakkında bilgi verildi.

"Birçok öğrencimizin hakim ve savcı olmayı istemesi bizleri çok mutlu ediyor"

Lisenin müdürü Necla Yıldız, AA muhabirine, bu girişimle okulda farklı bir iklim oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Okula gelen hakim ve savcıların üniversite sınav giriş sürecinden mesleğe kadar olan tüm deneyimlerini aktardığını anlatan Yıldız, "Savcı ve hakim ne iş yapar ve hangi alanlara bakar? Bu konular hakkında bilgileri aktarıyor. Keyifli anlar geçiriyoruz. Birçok öğrencimiz bize geri dönüş yaparak, 'Hakim ve savcı olmayı çok istiyoruz.' diyorlar. Çünkü süreci ve ilerleyişi artık biliyorlar. Hakim ve savcılarımızın yaptıkları bilgilendirmelerin ardından birçok öğrencimizin hakim ve savcı olmayı istemesi bizleri çok mutlu ediyor. Bu çalışma peyderpey devam edecek." ifadelerini kullandı.

Savcı Çelik de Diyarbakır'da bir lise idaresinin öğrencilere hakim ve savcılık mesleğini tanıtmaları talebini seve seve yerine getirdiklerini belirtti.

Okulda öğrencilerle buluştuklarını ardından da öğrencilerin Diyarbakır Adliyesine geldiğini ifade eden Çelik, "Duruşma salonunda uygulamalı bir şekilde hakimlik ve savcılık mesleğini anlattık. Böylelikle öğrencilerimiz mesleği yakından tanıma şansı buldu. Okul ve adliye arasında hukuk köprüsü kurduk. Geleceğin hakim ve savcılarının yetişeceğine inanıyoruz." dedi.

"Mesleği bizzat adliyede yerinde görmek daha iyi oldu"

Öğrencilerinden Gizem Yardanoğlu, daha önce bilgi sahibi olmadığı meslekleri bu çalışmayla detaylı olarak öğrendiklerini kaydetti.

Yardanoğlu, "Mesleği bizzat adliyede yerinde görmek daha iyi oldu. Yargılamanın yapıldığı duruşma salonuna geldik. Cüppelerimizi giydik. Mesleğin işleyişinden bahsettiler. Adliyeye gelmeden önce mesleğe karşı bir kaygım vardı. Ne olacağını bilmiyordum. Ama buraya geldikten sonra kaygılarım azaldı, hatta tamamen bitti diyebilirim. Geleceğin hukukçularından olmak istiyorum." diye konuştu.

Ayşenur Öğe de duruşma salonuna gelmenin farklı bir duygu olduğunu, güzel bir deneyim yaşadıklarını, ileride savcı olmayı istediğini anlattı.