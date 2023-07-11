Hukuk mücadelesiyle oğulları 3 yıl sonra şehit sayıldı

MALATYA'da 2020 yılında vatani görevini yaparken akciğerlerinden rahatsızlanıp, hayatını kaybeden Muhammed Çağrı Toppuz'un (22) Erzurum'da yaşayan ailesi, çocuklarının şehit sayılması için verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Askeri törenle defnedilen ve adına çeşme yapılan oğlunun acısını yaşarken ölümünden 3 gün sonra 'Şehit değil' haberi verildiğini söyleyen anne Züleyha Toppuz (53), "Çok üzüldük. Askere giden yavrum sapasağlamdı. Başlattığımız hukuk mücadelesinde 3 yıl sonra oğlum şehit sayıldı. Şimdi mutlu ve hüzünlüyüz. Vatan sağ olsun" dedi.

Erzurum'un merkez Palandöken ilçesinde oturan Züleyha- Abdulgani Toppuz çiftinin 3 oğlundan ortancası olan Muhammet Çağrı Toppuz, 1 Temmuz 2020'de babası Abdulgani Toppuz ve bir yakını tarafından otomobille Malatya'daki birliğine götürüldü. Babasının elini öpüp, birliğine teslim olan Muhammet Çağrı Toppuz, 4 Temmuz cumartesi günü rahatsızlanarak, yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Toppuz ailesi, sinir krizi geçirdi. Türk bayrağına sarılı cenazesini karşılayan aile ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Pandemi nedeniyle Toppuz'un cenazesi Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kılındı. Cenazede Toppuz'un babası Abdulgani, ağabeyi İlker ve kardeşi Emir Toppuz yakınlarının yardımı ile güçlükle ayakta durabildi.

"Muhammed Çağrı Toppuz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Temmuz 2020 tarihinde vefat etmiştir. Söz konusu ölüm olayı gerçekleştikten sonra, tarafımızca bu kardeşimizin şehit sayılması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılmıştır fakat başvurumuz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından reddedilmiştir. Akabinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ret işleminin iptali ve bu kardeşimizin Şehit sayılması amacıyla Ankara İdari Mahkemeleri nezdinde dava açılmıştır. Yapılan yargılama neticesinde mahkeme, müteveffa Muhammed Çağrı Toppuz'un, askerliğe başlamadan önce askerliği elverişli raporu aldığı, dolayısıyla detaylı bir sağlık taramasından geçirildiği ve askere başladıktan sonra rahatsızlandığı gibi hususlar göz önünde bulundurularak, bu kardeşimizin şehit sayılmasına hükmetmiştir. Tabii dosya kapsamında alınan adli tıp kurumu raporunda da bu kardeşimizin akciğer enfeksiyonu ve buna bağlı gelişen komplikasyondan sonucu vefat ettiği açıkça tespit edilmiştir. Biz buradan şunu anlıyoruz. Bu kardeşimiz sağlam bir şekilde askere başlamış ve askerliğe başladıktan sonra akciğer enfeksiyonuna yakalanmış akciğer enfeksiyonu ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar neticesinde de hayatını kaybetmiştir. Bu durum ölüm ile görev arasında uygun illiyet bağı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu karar hukuka ve yasaya uygun olmakla birlikte aynı zamanda hakkaniyete uygundur. Bu kararın bir diğer özelliği de aynı durumda olan askerlerimiz ve emniyet mensubu olan arkadaşlarımız açısından da emsal teşkil etmesidir."