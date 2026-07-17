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Muş'ta Gazze'deki çocuklar için farkındalık etkinliği düzenlendi

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HÜDA PAR Gençlik Kolları, Muş Atatürk Parkı'nda Gazze'deki çocukların mağduriyetine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. İl Başkanı Çağlayan, İsrail saldırılarında 40 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, Gazze'nin gündemde tutulması gerektiğini vurguladı.

Muş'ta HÜDA PAR Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Gazze'deki çocuklar için farkındalık etkinliği düzenlendi.

Atatürk Parkı önünde düzenlenen etkinlikte, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardan en çok etkilenen çocuklara dikkati çekildi.

HÜDA PAR Muş İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, basın mensuplarına, Gazze'de özellikle çocukların hedef alındığını ve bugüne kadar yaklaşık 40 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Resmi açıklamalara göre hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının yaklaşık 100 bine ulaştığını hatırlatan Çağlayan, "Bu kayıpların önemli bir bölümünü çocuklar oluşturmaktadır. Biz de özellikle çocukların yaşadığı bu büyük mağduriyete dikkat çekmek ve toplumda daha fazla farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de İsrail tarafından Filistin halkına yönelik saldırıların sürdüğünü ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok yerinde İsrail'in saldırılarına karşı ciddi tepkiler gösterildi, halklar sokaklara çıktı. Devletler düzeyinde de bazı tepkiler ortaya konuldu ancak bunlar yeterince etkili olmadı. Gelinen noktada Gazze, ne yazık ki toplumun gündeminden çıkmış gibi görünüyor. Biz ise Gazze'yi gündemde tutmak adına yerelde ve genel merkezimiz aracılığıyla çeşitli etkinlikler ve basın açıklamaları düzenliyoruz. Gazze'nin unutulmaması gerektiğine inanıyoruz. Hem kamuoyu oluşturmak hem de bu duyarlılığı canlı tutmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının da ilk günkü hassasiyetle Gazze'yi gündemde tutmaya devam etmeleri gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
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