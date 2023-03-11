Erdoğan'a açık destek veren HÜDA PAR'ın parti programındaki ifadeler gündem oldu! Gözler Bahçeli'de

HÜDA-PAR'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından gözler MHP lideri Bahçeli'ye çevrildi. Parti programında eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetimleri isteyen HÜDA-PAR, Kürtçe'nin ikinci resmi dil olmasını talep ediyor. Ayrıca, 'Ne mutlu Türküm diyene' yazısının kaldırılması gerektiğini savunan HÜDA-PAR'ın bu görüşleri MHP ile ters düşmekte. Bahçeli'nin HÜDA-PAR konusunda vereceği tepki merak konusu.

Türkiye seçimlere doğru giderken ittifaklarda saflarını sıklaştırma hamlelerine devam ediyor. Bu kapsamda HÜDA-PAR 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

"PARLAMENTO SEÇİMLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

HÜDA-PAR İLE MHP'NİN GÖRÜŞLERİ TERS DÜŞÜYOR

Bu gelişme sonrası sosyal medyada Bahçeli'nin vereceği tepki merak konusu oldu. Çünkü, HÜDA-PAR'ın savunduğu görüşlerden bazıları MHP ile ters düşmekte.

HÜDA-PAR'ın parti programındaki görüşlerden bazıları şöyle:

Eyalet sistemi, özerklik ve federasyon tartışılabilmelidir.

Şeyh Said'in yakınlarından özür dilenmelidir

'Ne mutlu Türküm diyene' yazısı silinmelidir.

Kürtçe, Türkçe ile birlikte ikinci resmi dil kabul edilmelidir.

Medreseler iyileştirilmeli, asli fonksiyonlarına kavuşturulmalı ve resmi statü tanınmalıdır.

İsimleri değiştirilen yerleşim yerlerine eski adları geri verilmelidir.