HÜDA PAR'dan Madde Bağımlılığı Paneli

HÜDA PAR tarafından "Madde Bağımlılığı Paneli" gerçekleştirildi.

Partinin Gençlik Politikaları Başkanlığınca Ankara'daki bir otelde düzenlenen panel, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Panelde, "Bağımlılık ile Mücadele ve Toplumsal Etkileri","Uyuşturucu Madde ve Aileye Etkileri", "Uyuşturucuya Bulaşma Nedenleri ve Hayat Hikayesi" ile "Saha Çalışmaları ve Çözüm Önerilerimiz" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Partinin Mersin Milletvekili ve Gençlik Politikaları Başkanı Faruk Dinç, uyuşturucuyla mücadelenin, "Terörsüz Türkiye" kadar önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu belki ıskalanan bir konu ama sinsice evlatlarımızı, gençliğimizi, neslimizi elimizden alan bir tehlike. Uyuşturucu dağıtıcıları, baronları da öyle bir terör örgütüdür ki hiçbir gencin ya da insanın ırkına, fikrine, siyasi görüşüne, dinine bakmıyorlar. Kürt mü Türk mü ona da bakmıyorlar. Yani bu öyle bir tehlike arz ediyor ki toplumun tüm kesimini adeta zehirliyor, iradelerini gasbediyor."

Dinç, madde bağımlılığıyla mücadelenin yalnızca siyaseti ya da sivil toplum kuruluşlarını ilgilendirmediğini, topyekun mücadele edilmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.

17 yıl boyunca uyuşturucu kullanan ve bağımlılıktan kurtulan Ahmet Öteleş de yaşadığı süreci anlatarak, tedavi ve rehabilitasyonun önemine dikkati çekti.

Sunumların ardından panelistler, katılımcıların sorularını yanıtladı.