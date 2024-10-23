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Huawei, HarmonyOS NEXT'i Tanıttı

Huawei, HarmonyOS NEXT'i Tanıttı
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Çinli teknoloji devi Huawei, Android mimarisinden bağımsız olarak geliştirdiği yeni işletim sistemi HarmonyOS NEXT'i tanıttı. Lansman, şirket için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

1. Yapay zeka anons

2. İşletim sisteminin tanıtımından çeşitli görüntüler

Çinli teknoloji devi Huawei, Android mimarisinden bağımsız şekilde geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS NEXT'i piyasaya sürdü.

YAPAY ZEKA ANONS (İngilizce): TAN YIXIAO, Xinhua muhabiri:

"Çinli teknoloji devi Huawei, Android mimarisinden bağımsız şekilde geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS NEXT'i piyasaya sürdü.

Salı günü şirketin merkezinin bulunduğu Shenzhen'de gerçekleştirilen lansman, Huawei için yeni bir dönüm noktasını temsil ediyor.

ABD, 2019 yılında Huawei'yi "Yaptırım Listesine" dahil ederek şirketin, Google dahil olmak üzere Android sağlayan ABD'li şirketlerle iş yapmasını engellemişti.

HarmonyOS NEXT, HarmonyOS'un beşinci sürümü."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

İşletim Sistemi Teknoloji Güncel Huawei Dünya

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