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HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu

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Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Gökhan Karaköse, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Zafer Koç getirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Başsavcısı oldu.

AKÇA'NIN YERİNE KARAKÖSE GETİRİLDİ

HSK Birinci Dairesinin kararnamesine göre, Yargıtay üyeliğine seçilen Ahmet Akça'nın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın yerine de Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç getirildi.

ANTALYA'YA YAKUP ALİ KAHVECİ ATANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Gökçe, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına da Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakup Ali Kahveci atandı.

HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli olduAnkara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse.

GÖKHAN KARAKÖSE KİMDİR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Gökhan Karaköse 14 Şubat 1978 tarihinde Ankara'da doğdu. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılından itibaren sırasıyla Beyşehir, Darende, Şereflikoçhisar, Düzce ve İnebolu Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. 08.11.2012 tarihinde Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı'na İç Denetçi olarak atandı. Türkiye Ortadoğu Amme İdare Enstitüsü'nde 53. Dönem Üst Düzey Kamu Diplomasi Eğitim Programını (KADEP) tamamlayarak sertifika aldı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bakanlık İç Denetçisi olarak görev yapmakta iken, 27.02.2014 tarihinde Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'na Daire Başkanı olarak atandı. 25.07.2018 tarihli HSK kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı. HSK 1. Dairesinin 04.07.2019 tarihli kararı ile Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu üyeliğine seçildi. 24.12.2020 tarihli HSK kararnamesi ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Gökhan Karaköse evli ve üç çocuk babasıdır.

HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli olduİstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç.

ZAFER KOÇ KİMDİR?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Zafer Koç, 1972 Kırklareli Vize doğumludur. Koç, ilk ve orta öğrenimini memleketinde, lise öğrenimini 1986 yılında açılan Adalet Bakanlığı'na bağlı Ankara Adalet Meslek Lisesi'nde tamamlayıp, 1989 yılında girmiş olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. Mesleğe 1994 yılında Ankara Hâkim adayı olarak başlayıp sırasıyla; Gürpınar Cumhuriyet Savcısı, Gürgentepe Cumhuriyet Savcısı, Osmaneli Cumhuriyet Savcısı, Amasya Cumhuriyet Savcısı, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yaptı. 19.06.2022 tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Koç, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Tutankamon Hoca:

Adam öldürülüyor felc bırakılıyor kadın cinayetleri kurye ölümleri hakeden cezasını bulmuyor cezaevleri dolu dşiyemi yoksda torba yasalarla cezalarmı hafifletildi her önünere gelen serbest bırakılıyor suc dosyası kabarıklar dışarlarda kol geziyor umarım doğru kararlar verirler

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