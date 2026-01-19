Haberler

Gazeteci Hrant Dink Agos gazetesi önünde anıldı

Gazeteci Hrant Dink Agos gazetesi önünde anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 19. yılında Şişli'de anma töreni gerçekleştirildi. Törene katılanlar, Dink'in anısına kırmızı karanfil bırakıp mum yaktı. Agos'un kuruluşunun 30. yılını da kutlayan katılımcılar, Dink'in mücadelesini andı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 19'uncu yılında, Şişli'de anma töreni düzenlendi.

Kurucusu olduğu gazetesi önünde, 19 Ocak 2007'de tetikçi Ogün Samast'ın silahından çıkan kurşunla öldürülen Dink için Şişli Halaskargazi Caddesi'nde düzenlenen anmaya gazetecinin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Katılımcılar, Dink'in öldürüldüğü yere kırmızı karanfil bırakıp, mum yaktı. Alana ayrıca Türkçe, Kürtçe ve Ermenice yazılı dövizler bırakıldı.

Binaya, üzerinde Hrant Dink'in fotoğrafının yanı sıra "Hakikatin İzinde, Adaletin Peşinde" yazılı afiş asıldı. Çeşitli sloganlar atan katılımcılara balkondan Dink'in sesinden konuşması dinletildi.

Dink'in arkadaşı Leda Mermer, burada yaptığı konuşmada, Agos gazetesinin kuruluşunun 30'uncu yılında karışık duygular içinde oldukları dile getirdi.

Mermer, derdini Türkçe anlatıp geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen bir gazeteci olma hayaliyle Agos'un kapısından içeri girdiğini belirterek, "Agos'taki bu ekibin lokomotifi Baron Hrant'tı. Bulunduğu her ortama enerji katardı. Çalışırken de duygularını dolu dolu yaşar, öfkesini de sevincini de kendine has üslubuyla sonuna kadar gösterirdi. Benim çok önemli bulduğum bir yönü de kadın mücadelesini her zaman desteklediği gibi Agos'ta da kadınların belirleyici rol oynadığı bir yapı oluşturmuş olmasıdır." diye konuştu.

Tören nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Şişli Halaskargazi Caddesi de anma boyunca trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı

100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Okul arkadaşlarını böyle tehdit etmiş: Babam bir gün kral olacak...
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti

2. Lig takımına büyük şok! Real Madrid'i elediklerine pişman oldular