Üye Girişi
Haberler
ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı
Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi
Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Hrant Dink Cinayeti Davasında Zaman Aşımı Kararı

Hrant Dink Cinayeti Davasında Zaman Aşımı Kararı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada sanıklar Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Yasin Hayal, Zeynel Abidin, Tuncay Uzundal ve Ogün Samast hakkında zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine hükmedildi. Dönemin polis müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek ise anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada 'FETÖ' terör örgütü adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Yasin Hayal, Zeynel Abidin, Tuncay Uzundal ve Ogün Samast hakkında zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verildi. Dönemin polis müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adem Sağlam ise, "anayasayı ihlal ve kasten öldürme" suçundan beraat ederken, "örgüt üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle yeni dava açılan ve 15 Kasım'da tahliye edilen Ogün Samast'ın, suç tarihinde yaşı 18'den küçük olduğu gerekçesiyle 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla aralarında dönemin polis müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek ile Ersin Yolcu'nun da olduğu 11 sanıklı dosyayla birleşen davaya bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer savunmasında yargılanmasının hukuksuz olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Trabzon Emniyeti'nden İstanbul'a gönderilen Şubat 2006 tarihli istihbarat raporunda, Hrant Dink'e yönelik 'ses getirici bir eylem' yapılacağı bilgisi vardı. 'Ses getirici eylem' sıradan bir eylem değildir. Hrant Dink'in hedefte olduğu, başta İstanbul Valiliği olmak üzere, herkes tarafından biliniyordu. Peki, İstanbul ne yaptı? Hiçbir şey. Bu istihbarat evrakı benden gizlendi. İlk soruşturma savcısı beni ifadeye çağırdı, bazı sorular sordu ve serbest bıraktı. Daha sonra ne olduysa savcı değişti. Beni tekrar çağırdılar ve tutuklamaya sevk edildim. Bana 'yeni deliller var' denildi. Cinayetten 8 yıl sonra, Ogün Samast'ın verdiği ifadeden dolayı alındım. Ogün Samast'ın çarpıtılmış ifadesiyle bizi suçlu gösterdiler."

Ogün Samast ve 6 sanık hakkında davanın düşmesine karar verildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Yasin Hayal, Zeynel Abidin, Tuncay Uzundal ve Ogün Samast hakkında zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. Mahkeme, sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Adem Sağlam ise, "anayasayı ihlal ve kasten öldürme" suçundan beraat ederken, "örgüt üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi
img

Turistlerin paralarını çalıp sokak ortasında göbek attılar
img

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Muslera, Galatasaray'ı reddetti

Yönetimin sözleşme uzatma teklifini 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 83. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Cuma günü hangi diziler var? 10 Ocak Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 83. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Show TV 10 Ocak Canlı izle! KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Ocak Karatay, Selçuklu, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 10 Ocak yeni bölüm fragman izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Ocak Ödemiş, Kiraz, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 90. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 90. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arka Sokaklar 697. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.