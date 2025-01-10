Hrant Dink Cinayeti Davasında Zaman Aşımı Kararı

Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada 'FETÖ' terör örgütü adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Yasin Hayal, Zeynel Abidin, Tuncay Uzundal ve Ogün Samast hakkında zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verildi. Dönemin polis müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adem Sağlam ise, "anayasayı ihlal ve kasten öldürme" suçundan beraat ederken, "örgüt üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle yeni dava açılan ve 15 Kasım'da tahliye edilen Ogün Samast'ın, suç tarihinde yaşı 18'den küçük olduğu gerekçesiyle 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla aralarında dönemin polis müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek ile Ersin Yolcu'nun da olduğu 11 sanıklı dosyayla birleşen davaya bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer savunmasında yargılanmasının hukuksuz olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Trabzon Emniyeti'nden İstanbul'a gönderilen Şubat 2006 tarihli istihbarat raporunda, Hrant Dink'e yönelik 'ses getirici bir eylem' yapılacağı bilgisi vardı. 'Ses getirici eylem' sıradan bir eylem değildir. Hrant Dink'in hedefte olduğu, başta İstanbul Valiliği olmak üzere, herkes tarafından biliniyordu. Peki, İstanbul ne yaptı? Hiçbir şey. Bu istihbarat evrakı benden gizlendi. İlk soruşturma savcısı beni ifadeye çağırdı, bazı sorular sordu ve serbest bıraktı. Daha sonra ne olduysa savcı değişti. Beni tekrar çağırdılar ve tutuklamaya sevk edildim. Bana 'yeni deliller var' denildi. Cinayetten 8 yıl sonra, Ogün Samast'ın verdiği ifadeden dolayı alındım. Ogün Samast'ın çarpıtılmış ifadesiyle bizi suçlu gösterdiler."

Ogün Samast ve 6 sanık hakkında davanın düşmesine karar verildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıklar Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Yasin Hayal, Zeynel Abidin, Tuncay Uzundal ve Ogün Samast hakkında zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. Mahkeme, sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Adem Sağlam ise, "anayasayı ihlal ve kasten öldürme" suçundan beraat ederken, "örgüt üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.