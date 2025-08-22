Hor Hor Kaplıcası: Şifa Arayanların Yeni Rotası

Erzincan'daki Hor Hor Kaplıcası, yer altından çıkartılan 35 derece sıcaklıkta zengin mineralli suyuyla cilt ve romatizma hastalıkları başta olmak üzere rahatsızlıklarına çare arayanların rotasında yer alıyor.

Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki Erzincan Belediyesine ait "Ekşisu" olarak bilinen mesire alanı, doğal maden suyunun yanı sıra hem tatlı hem de kükürtlü kaplıca suyuyla bazı hastalıklar için çare arayanların adresi haline geldi.

Erzincan Belediyesine ait Hor Hor Kaplıca Tesisleri'nde yer altından 35 derece sıcaklıkta çıkarılan zengin mineralli suyu, başta cilt ve romatizma hastalıkları bulunanlar tercih ediyor.

Erzincan Belediyesi tarafından yapılan yatırımlarla kurulan tesiste, yoğunluk nedeniyle randevu sistemiyle müşterilere hizmet veriliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, AA muhabirine, kaplıcaların yaz aylarında yurt içinden ve dışından yoğun talep gördüğünü söyledi.

35 bin metrekare üzerinde açık alanda kurulmuş tesiste 12 kapalı havuzun bulunduğunu, vatandaşların bu havuzlara ilgi gösterdiğini dile getiren Özger, her havuzun 25 metrekare büyüklükte ve birbirinden tecrit edilmiş mimaride olduğunu, içlerinde kendilerine özgü tuvaletleri, soyunma kabinleri ve duş alanlarının yer aldığını anlattı.

"Şifa verici özellikleri de bulunan çok kıymetli bir suyumuz"

Kaplıca suyunun barındırdığı minerallerin başta cilt hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini aktaran Özger, şöyle devam etti:

"Özellikle kas, eklem, romatizma ve bununla birlikte cilt hastalıklarına şifa verici özellikleri de bulunan çok kıymetli bir suyumuz bulunuyor. Vatandaşlarımız suyun şifasını bildiği için çok fazla misafirimiz oluyor. Bu noktada yaptığımız tanıtım çalışmaları dolayısıyla bölgesel ve ulusal bazda da misafir sayımızın arttığını gözlemliyoruz."

Özger, Erzincan Belediyesi olarak bölgede jeotermal turizmin geliştirilmesi için orta vadede yatırımları artırmayı planladıklarını belirtti.

İnsan sağlığını bir üst noktaya çıkaracak su rezervine sahip olduklarını vurgulayan Özger, şunları kaydetti:

"Bir yerde su varsa su hem yüzme hem eğlence hem de jeotermal manada kaplıca hizmetiyle şifa bulabildiğiniz bir mekan. Dolayısıyla biz havuza suyla beraber eğlence koyuyoruz, yüzme koyuyoruz ve aslında spor koyuyoruz. Bunların hepsini de koyduğumuz zaman aslında mutluluk elde ediyoruz. Dolayısıyla buraya gelen vatandaşlarımızın hepsini şifa ile beraber mutluluk bulduklarını düşünüyoruz."

"Yoğun bir talep oluşuyor"

Kaplıcanın şefi Harun Ocak da insanların doktor tavsiyesi üzerine kaplıcaya geldiklerine dikkati çekerek, "Özellikle kaplıca tesisimize cilt, romatizmal, kas ağrıları, egzama gibi hastalığı bulunan kişiler doktor tavsiyesi ile burayı tercih ediyor. Tesisimizde yaz aylarında gurbetçilerimizin de gelmesiyle yoğun bir talep oluşuyor. Vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz ama bir o kadar da randevu alamayan müşterilerimiz oluyor." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerden Fatih Kaya da tesislerde bulunan kaplıca suyunun içinde barındırdığı mineraller açısından zengin olduğunu dile getirerek, "Havuzlardaki suyun 35 derece, bir de içerik açısından oldukça zengin bir su olduğunu biliyorum. Bu Erzincan için sağlık açısından büyük bir nimet." diye konuştu.