BAE'nin, Şarika kentindeki Hor Fakkan Limanı'na düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika Emirliği'nde bulunan Hor Fakkan Limanı'na düzenlenen saldırıda 3 Pakistan uyruklu kişi yaralandı. Saldırı sonrası hava savunma sisteminin devreye girdiği belirtildi.
Şarika Hükümeti Medya Ofisi'nin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hor Fakkan Limanı'nın hedef alındığı ve yetkili birimlerin olayla ilgilendiği bildirildi.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiğine dikkat çekilirken, saldırının unsuruna ilişkin bilgi verilmedi.
Saldırının önlenmesi sırasında bölgeye düşen şarapneller nedeniyle çıkan yangında Pakistan uyruklu 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.