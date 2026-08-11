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Kaymakam Karakaya'dan Kızılay'a Kan Bağışı Ziyareti

Kaymakam Karakaya'dan Kızılay'a Kan Bağışı Ziyareti
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Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, Hükümet Konağı önündeki mobil kan bağışı aracını ziyaret ederek Kızılay yetkililerinden bilgi aldı. Kan bağışının önemine vurgu yapan Karakaya, sağlıklı bireyleri düzenli bağışa davet etti ve bağışçılara teşekkür etti.

Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, Hükümet Konağı önünde hizmet veren mobil Türk Kızılay kan bağışı aracını ziyaret etti.

Karakaya, Kızılay yetkililerinden kan bağışı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kan bağışının önemine dikkati çeken Karakaya, Türk Kızılay'ın afetlerde ve sağlık hizmetlerinin sürdürülmesinde önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

Karakaya, bir ünite kanın üç kişinin hayatına dokunabildiğini belirterek, sağlıklı bireyleri düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti.

Mobil kan bağışı aracında kan veren vatandaşlarla sohbet eden Karakaya, duyarlılıkları dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.

Türk Kızılay personelinin taleplerini de dinleyen Karakaya, çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.

Kaynak: AA
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