Hong Kong Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 2,7'lik Büyüme Kaydetti
Güncel Haberler
HONG KONG, 2 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Çin'de Salı günü açıklanan resmi verilere göre, Hong Kong ekonomisi yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 büyüme kaydederek geçen yıl dört çeyrek süren daralmayı tersine çevirdi.
HONG KONG, 2 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Çin'de Salı günü açıklanan resmi verilere göre, Hong Kong ekonomisi yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 büyüme kaydederek geçen yıl dört çeyrek süren daralmayı tersine çevirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel