Hong Kong Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 2,7'lik Büyüme Kaydetti

HONG KONG, 2 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Çin'de Salı günü açıklanan resmi verilere göre, Hong Kong ekonomisi yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 büyüme kaydederek geçen yıl dört çeyrek süren daralmayı tersine çevirdi.