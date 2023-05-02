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Hong Kong Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 2,7'lik Büyüme Kaydetti

Hong Kong Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 2,7'lik Büyüme Kaydetti

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HONG KONG, 2 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Çin'de Salı günü açıklanan resmi verilere göre, Hong Kong ekonomisi yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 büyüme kaydederek geçen yıl dört çeyrek süren daralmayı tersine çevirdi.

Hong Kong Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 2,7'lik Büyüme KaydettiÇin'in güneyindeki Hong Kong'da bulunan Victoria Limanı'nda seyreden bir konteyner mavnası,  30 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

HONG KONG, 2 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Çin'de Salı günü açıklanan resmi verilere göre, Hong Kong ekonomisi yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 büyüme kaydederek geçen yıl dört çeyrek süren daralmayı tersine çevirdi.

Hong Kong Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 2,7'lik Büyüme KaydettiÇin'in güneyindeki Hong Kong'da Tsim Sha Tsui'yu ziyaret eden turistler,  30 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Hong Kong Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 2,7'lik Büyüme KaydettiÇin'in güneyindeki Hong Kong'da Victoria Tepesi'nde selfie çeken turistler,  23 Şubat 2023. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Hong Kong Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 2,7'lik Büyüme KaydettiÇin'in güneyindeki Hong Kong'da Altın Bauhinia Meydanını ziyaret eden turistler,  30 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Hong Kong Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 2,7'lik Büyüme KaydettiÇin'in güneyindeki Hong Kong'da Tsim Sha Tsui'yu ziyaret eden turistler,  30 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Duo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Güncel Haberler

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