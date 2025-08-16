Hong Kong, Chikungunya Virüsü ile Mücadelede Robot Köpek Kullanacak

Hong Kong, sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsünü kontrol altına almak için robot köpekler kullanacağını duyurdu.

South China Morning Post'un haberine göre, Hong Kong Çevre ve Ekoloji Sekreteri Tse Chin-wan, chikungunya vakalarındaki artışla mücadele etmek için yeni bir adım atacaklarını aktardı.

Tse, "Gelecek aydan itibaren kontrol ekiplerinin ulaşmakta zorluk çektiği yamaçlar gibi alanlara böcek ilacı sıkmak için robot köpeklerin kullanılması için bir deneme yapacağız." ifadesini kullandı.

Böylece sıcak havada virüsle mücadele için çalışanların üzerindeki yükü almayı hedeflediklerini belirten Tse, "Eğer bu deneme başarılı olursa daha çok robot köpek alacağız. Hükümet de sivrisinekle mücadele yöntemlerini araştırmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

Resmi verilere göre, bu yıl 16 ülkede 240 binden fazla chikungunya vakası ve virüs kaynaklı 90 ölüm bildirildi.

Çin'in güneyindeki Guangdong bölgesinde ise 8 bine yakın vakaya rastlandı.