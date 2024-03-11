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Oscar'a katılan Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, Gazze'de ateşkes için çağrıda bulundu

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Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, 96. Oscar ödül töreni öncesinde Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, çocukların öldürülmesine son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan ve Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödülleri'nin 96'ncısı Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. LOS Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, 96. Oscar ödül töreni öncesinde Gazze'yle ilgili sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

"FİLİSTİN HALKI İÇİN BARIŞ VE ADALET İSTİYORUZ"

Bu yıl "Poor Thing" filmindeki performansıyla göz dolduran Youssef, Oscar ödül töreni öncesinde, kırmızı halıdan geçen ünlülerle röportajlar yapan Variety dergisine konuştu. Youssef, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın. Bu savaşın bir parçası olmayalım" dedi. Aralarında birçok ünlü Hollywood oyuncusunun da olduğu bir platformla Gazze'de ateşkes için çağrı yaptıklarını kaydeden Youssef, ateşkes için ümitli olduğunu da söyledi.

Oscar'a katılan Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, Gazze'de ateşkes için çağrıda bulundu

KIRMIZI BROŞ TAKTILAR

ABD yönetiminin de bu konuda ateşkese yavaş yavaş yaklaştığını ifade eden oyuncu, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ateşkes çağrısına atıf yaparak "Bunun zamanı neden şimdi olmasın?" şeklinde konuştu. Youssef birçok oyuncunun bu gece yakalarında kırmızı bir broş ile Gazze'de ateşkes için sembolik bir çağrı yaptığını da sözlerine ekledi.

Oscar'a katılan Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, Gazze'de ateşkes için çağrıda bulundu

Kaynak: AA / Güncel

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