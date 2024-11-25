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Hollandalı Eski Büyükelçi, UCM'nin Netanyahu Kararını Görmezden Gelen Ülkeleri Eleştirdi

Hollandalı Eski Büyükelçi, UCM'nin Netanyahu Kararını Görmezden Gelen Ülkeleri Eleştirdi
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Hollanda'nın eski büyükelçisi Nikolaos van Dam, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik tutuklama kararını yok sayan ülkelerin uluslararası hukuku zayıflattığını ifade etti. Van Dam, bu durumun küresel hukuk sistemini olumsuz etkilediğini ve bazı ülkelerin çifte standart uyguladığını belirtti.

Hollanda'nın eski büyükelçilerinden Nikolaos van Dam, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararını görmezden gelen ülkelerin tutumunun "uluslararası hukuku zayıflattığını" söyledi.

Hollanda'nın eski Endonezya, Almanya, Türkiye, Mısır ve Irak Büyükelçisi Van Dam, UCM'nin, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant'ın tutuklanmasına yönelik kararını AA muhabirine değerlendirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığında da çeşitli görevlerde bulunan Van Dam, söz konusu tutuklama kararını görmezden gelen ülkelerin tutumunun "uluslararası hukuku zayıflattığı" uyarısını yaptı.

Almanya, Avusturya, Macaristan gibi UCM'ye taraf ülkelerin yanı sıra ABD gibi UCM üyesi olmayan ülkelerin de karara yönelik tepkilerini aktaran Van Dam, söz konusu İsrail olunca bazı ülkelerin çifte standart gösterdiğini belirtti.

"Dostları söz konusu olunca hukuku görmezden geliyorlar"

Deneyimli diplomat Van Dam, "Uluslararası hukuku oluşturmak yıllar aldı. Şimdi bazı ülkelerin, özellikle dostları söz konusu olduğunda, bu hukuku hiç umursamadıklarını görüyoruz. İsrail örneğinde olduğu gibi, bu tavır ve davranış uluslararası hukuku ciddi şekilde zayıflatıyor." değerlendirmesini yaptı.

Nikolaos van Dam, "Söz konusu kişi dostları olmadığında uluslararası hukuka bağlı kalıyorlar, dostları söz olduğunda ise kararları görmezden geliyorlar. İsrail'in yaptıkları çok açık. Mahkemenin karar almasının bu kadar uzun sürmesine hala şaşırıyorum." ifadelerini kullandı.

"Saygın kurumlara haydutça muamele"

Van Dam, UCM kararına uyan ülkelere yönelik ABD'nin yaptırım tehdidine ilişkin, "Bu, bir tür korsanlık, saygın kurumlara karşı gangster tarzı bir muamele. Bu özellikle ABD ve İsrail'in sıkça başvurduğu bir yöntem. İşlerine geldiğinde sorun yok, gelmediğinde size saldırabiliyorlar." dedi.

Van Dam, "Bu gerçekten çok kötü bir durum çünkü bu ülkeler diğer uluslararası anlaşmalara da taraf. Üyesi olmadıkları bu mahkemeyi görmezden gelirlerse, diğer anlaşmaları da görmezden gelme eğiliminde olacaklar." ifadelerini kullandı.

"İsrail kendisini daha fazla izole ediyor"

Tutuklama kararının diplomatik ilişkilere etkisine değinen Van Dam, "Örneğin Hollanda'da, Dışişleri Bakanımız İsrail'e gidip genel durumu görüşmek istedi ancak artık hoş karşılanmıyor. Bu da gösteriyor ki, İsrail'in çok iyi dostu olduğu varsayılan hükümetler bile işlerine gelmediğinde artık orada istenmiyor. İstediklerini yapmayanlar ya düşman ilan ediliyor ya da dostluktan çıkarılıyor." diye konuştu.

Kararın bölgesel etkileri olacağına dikkati çeken Van Dam, "Bu durum Orta Doğu'daki ilişkileri bir ölçüde etkiliyor. İsrail'i daha da izole edecek, bu bir gerçek. Ancak öte yandan, çok fazla şey değişmeyecek diyebilirsiniz çünkü İsrail ve benzer şekilde ABD ne isterlerse onu yapmaya devam ediyorlar." dedi.

Van Dam, birçok ülkenin bu tutuklama emrine uygun hareket etmesi gerektiğini belirterek, sözlerini, "Bu karar, birçok ülkenin İsrail'e karşı resmi tutumunu değiştirmeli. Ancak Macaristan veya Çekya gibi, İsrail ne yaparsa yapsın her zaman dostu olan ülkeler için henüz hiçbir şey değişmedi." diye tamamladı

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel
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