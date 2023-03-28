Hollandalı Bakan Schreinemacher Gaziantep Valiliğini ziyaret etti

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Schreinemacher ve beraberindeki heyet, Valilikte Gül tarafından karşılandı.

Schreinemacher, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Ziyaret, daha sonra basına kapalı devam etti.