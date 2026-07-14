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Hollanda, siber saldırılar nedeniyle Rus büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

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Hollanda, kamu kurumları ve kritik altyapıya yönelik siber saldırılar düzenlediği gerekçesiyle Rusya'nın Lahey Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. AB, olaya karışan 13 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.

Hollanda, siber saldırılarla kamu kurumlarının ağlarına ve kritik altyapıya sızarak sabotaj yapmakla suçladığı Rusya'nın Lahey Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Avrupa'daki ülkeleri siber saldırı yoluyla hedef almasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Berendsen, paylaşımında "Rus siber saldırıları, Avrupa'nın güvenliğini ve istikrarını tehdit ediyor. Bu nedenle bugün AB'de olaya karışan 13 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladık. Ayrıca açıklama talep etmek için Rus büyükelçiyi dışişlerine çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Berendsen, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından muhabirlere yaptığı açıklamada, Rus büyükelçisine iletilecek mesajın son derece açık olduğunu, Rusya'nın yaptıklarının farkında oldukları ve bu durumu kabul etmedikleri mesajını vereceklerini belirtti.

Siber saldırılar nedeniyle Ukrayna'ya verilen desteğin azalmayacağı, aksine Ukrayna'ya tam desteklerini sürdüreceklerini vurgulayan Berendsen, Rusya kaynaklı siber tehditlerin ve hibrit tehditlerin giderek daha büyük ölçekte görüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Selman Aksünger
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