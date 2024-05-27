Üye Girişi
Haberler

Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası Türkiye'de Konser Verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası ve Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent, Türkiye ile Hollanda'nın 100. yıl dostluk kutlamaları çerçevesinde Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda konser verdi.

Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası ve Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent, Türkiye ile Hollanda'nın 100. yıl dostluk kutlamaları çerçevesinde Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda konser verdi.

Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Denizli Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen konser, Pamukkale Filarmoni Derneği'nin organizasyonuyla Pamukkale ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 1800 yıllık Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Başkemancı Michael Waterman öncülüğünde, kemanda Niek Baar ve soprano Fenna Ograjensek solistliğinde ve Orhun Orhon'un şefliğinde gerçekleşen konserde, J.S Bach'ın Re Majör 3. Orkestra Süiti'nden Air, F. Schubert'in Liedleri, E.Elgar'ın Op. 20 mi minör Yaylı Çalgılar Serenadı, J.S Bach'ın BWV 1042 Keman Konçertosu, Anton Bruckner'in Locus Iste'si, M. Ravel'in M.76'sı seslendirildi.

Konser öncesi konuşma yapan Hollanda Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Hollanda ile Türkiye arasında çok güzel bir ilişki olduğunu, bu sene de iki ülke arasında 1924 yılında imzalanan dostluk anlaşmasını kutladıklarını söyledi.

Concertgebouw Orkestrası'nın Kraliçe Máxima'nın himayesi altında olduğunu belirten Wijnands, iki ülke arasında çok farklı bağların bulunduğunu, müziğin de bu bağlardan biri olduğunu aktardı.

Hiarapolis Antik Tiyatrosu'nda konuşma yapmanın kendisini etkilediğini dile getiren Wijnands, 100 yıllık dostluğu kutlamak için gelen ziyaretçilere de teşekkür etti.

Konseri, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun da çok sayıda müzikseverle dinledi.

Kaynak: AA / Güncel

Hollanda Türkiye Kültür Etkinlik Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

 Satır satır yazdılar! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım

Satır satır yazdılar! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım

 Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Bakmadan Geçme

RAMS PARK ALİ SAMİ YEN SPOR TESİSLERİ NEREDE, NASIL GİDİLİR? Galatasaray stadına METRO ile nasıl gidilir? GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI! #127942 Galatasaray KUPA TÖRENİ ne zaman, nerede? #9917 GALATASARAY KAÇ PUANLA ŞAMPİYON OLDU? Galatasaray'ı şampiyon yapan puan kaç? #9917 GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU 2024? Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu? SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIM KÜME DÜŞTÜ? #9917 Süper Lig'e veda eden son takım hangisi? GALATASARAY ŞAMPİYON MU? #127942 Galatasaray kaç puanla şampiyon oldu? Galatasaray'ın kaçıncı şampiyonluğu? MERSİN'DEKİ KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? Mersin'deki zincirleme kaza nerede gerçekleşti? MERSİN'DE KAZA MI OLDU? Mersin'deki trafik kazasında kaç kişi öldü, olay ne? KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! #9917 Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı skor! MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? GALATASARAY KİM GOL ATTI? Galatasaray Konyaspor MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? CANLI SKOR FENERBAHÇE KİM GOL ATTI? Fenerbahçe İstanbulspor maçında fark açılıyor! Kim gol attı, MAÇ KAÇ KAÇ? KADIKÖY'DE İLK DÜDÜK ÇALDI! #9917 Fenerbahçe İstanbulspor maçı kaç kaç, kim gol attı? SANİYE SANİYE CANLI ANLATIM! ŞAMPİYONLUK MAÇI BAŞLADI! #129349 Galatasaray Konyaspor maç kaç kaç, kim gol attı? CANLI ANLATIM! #9917 TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ CANLI HD İZLE! Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, İLK 11'LER AÇIKLANDI! #9917 FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI HD İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler kim? #9917
Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar

Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title