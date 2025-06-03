Hollanda'da Koalisyon Hükümeti Dağıldı: Wilders Desteğini Çekti

Hollanda'da aşırı sağcı Geert Wilders'in 10 maddelik göç karşıtı planının hayata geçirilmemesini gerekçe göstererek koalisyona desteğini çekmesiyle 11 ay önce kurulan hükümet dağıldı. Hollanda'da aşırı sağcı Geert Wilders'in göç politikası konusunda anlaşmazlığa düştüğü hükümet ortaklarına desteğini sonlandırma kararı almasının ardından geçen sene Temmuz ayında kurulan dört partili koalisyon hükümeti dağıldı.

Özgürlük Partisi (PVV) Genel Başkanı Wilders, iki gün önce sığınma başvurularının durdurulması, aile birleşiminin sona erdirilmesi, sınırların gerekirse ordu ile korunması gibi göç karşıtı önlemler içeren 10 maddelik bir plan sunmuş ve koalisyon ortaklarının bu planı desteklememeleri durumunda hükümetten çekileceğini duyurmuştu.

Wilders'ın bugün açıkladığı kararın ardından Euro Bölgesi'nin beşinci büyük ekonomisi olan Hollanda siyasi belirsizliklerle karşı karşıya. Bu ay sonu Lahey'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Hollanda'da erken seçim düzenlenmesi bekleniyor. Koalisyon ortaklarının başbakan seçtiği Dick Schoof yalnızca 11 aydır bu görevdeydi.

Yeşilgöz: Wilders'ın kararı sorumsuzca

Eski Başbakan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin merkez sağdaki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) lideri Dilan Yeşilgöz, ortağı oldukları koalisyonun çökmesi üzerine "şoktayım" ifadesini kullandı.

Başbakan Dick Schoof'un kendilerini "kıtada bir savaş yaşandığı ve ekonomik krizin kapıda olduğuna" dair uyardığını ve parti liderlerinden "sorumlu davranmalarını" istediğini anlatan Yeşilgöz, Wilders'ın kararının "son derece sorumsuzca" olduğunu söyledi.

PVV halihazırda parlamentodaki en büyük parti konumunda ancak anketler oylarının gerilediğine işaret ediyor. Son kamuoyu yoklamaları Wilders'ın partisini, parlamentonun ikinci büyük grubu olan İşçi Partisi/Yeşiller ittifakıyla başa baş gösteriyor.

İslam ve göçmen karşıtı Geert Wilders'in destek verdiği koalisyon, Kasım 2023'teki genel seçimlerin ardından Temmuz 2024'te kurulabilmişti. Wilders, üç muhafazakar sağ partiyi kendisiyle ortaklığa ikna edebilmek için başbakanlıktan vazgeçmiş ve camilerin yasaklanması gibi taleplerinden geri adım atmıştı.