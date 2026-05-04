Hollanda'da 'Kapsayıcı 4 Mayıs' anma töreninde Gazze'de hayatını kaybedenler de anıldı

Hollanda'da her yıl 4 Mayıs'ta 2. Dünya Savaşı kurbanlarını ve Holokost'u anma törenine alternatif olarak Gazze'de hayatını kaybedenlerin de anıldığı "Kapsayıcı 4 Mayıs" anma programı düzenlendi.

Ülkenin idari başkenti Lahey'de, Şimdi Teyakkuz Komitesi Vakfı tarafından düzenlenen anma törenine yüzlerce kişi katıldı.

Alternatif "Kapsayıcı 4 Mayıs" anma programı, savaş ve şiddet mağdurlarını anarak, anma kültürünü daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

Katılımcılar, savaşlarda hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunarak konuşmaların yapıldığı sahnenin önüne çiçek bıraktı.

Törende yapılan konuşmalarda, kurbanları anmanın yalnızca geçmişle sınırlı kalmaması gerektiği belirtilerek, savaş suçları, soykırımlar ve yapısal şiddetin tüm mağdurlarının zaman ve mekan fark etmeksizin anılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Konuşmalarda, 2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan "bir daha asla" sloganının, Holokost'un tekrarlanmasını önleme vaadinin sembolü olduğu ancak bugün dünya genelinde yaşanan gelişmelerin bu ifadenin anlamını sorgulatır hale getirdiği kaydedildi.

Söz konusu sloganın dünya genelindeki gelişmeler nedeniyle birçok kişi için anlamını yitirdiğine işaret edilen konuşmalarda, dünyanın birçok yerinde masum insanların hala savaş ve şiddetin kurbanı olmaya devam ettiği anlatıldı.

Hollanda'da faaliyet gösteren "Başka Bir Yahudi Sesi" (EAJG) Vakfı Başkanı Jaap Hamburger, AA muhabirine, 2. Dünya Savaşı'nda yaşananların yanı sıra benzer acıların ve insanlık dramlarının bugün de dünyanın pek çok yerinde yaşandığını ve unutulmaması gerektiğini söyledi.

Bu nedenle alternatif "Kapsayıcı 4 Mayıs" anma törenine katıldıklarını dile getiren Hamburger, "Sadece geçmişe bakmakla kalmayıp, etrafımızda olanları da gördüğümüzü göstermek istiyoruz. Benzer şeyler bugün halen yaşanmaya devam ediyor. Geçmiş, bugünden koparılmak için değil, bugünü anlamak ve onunla bağlantı kurmak içindir. Bugünün birçok acı yüzü var. Gazze bu acı yüzlerden biridir. Sadece Gazze değil, Batı Şeria da, Sudan da, Kongo da öyle. Sonu gelmeyen bir insanlık dramı listesini sayabilirim." dedi.

Hamburger, geçmişte insanları ölüme götüren düşünce ile bugün başkalarını yok eden düşünce arasında özde bir fark görmediğini ifade ederek, "Güç ve üstünlük inancı, zayıf olanın değersizleştirilmesine yol açar. İnsan hakları bugün de ayaklar altına alınmaktadır." diye konuştu.

Hollanda'da 5 Mayıs, ülkenin Alman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olarak kutlanıyor. Nazi birlikleri 10 Mayıs 1940'ta işgal ettikleri Hollanda'yı 5 Mayıs 1945'te terk etmişti.