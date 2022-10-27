Hollanda'da iklim aktivistleri 'İnci Küpeli Kız' tablosunu hedef aldı

Hollanda'da "Just Stop Oil " (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci grup üyesi üç aktivist, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in "İnci Küpeli Kız" tablosunu hedef aldı.

Hollanda'da "Just Stop Oil " (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci grup üyesi üç aktivist, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in "İnci Küpeli Kız" tablosunu hedef aldı.

Twitter'da yer alan görüntülerde, üzerindeki kıyafette "Just Stop Oil" yazan iki kişiden birinin elini yapışkanla tablonun yanındaki duvara, diğerinin ise kafasını tablonun önündeki koruyucu cama yapıştırdığı, aktivistlerin aynı zamanda üzerlerine domates sosu döktüğü görülüyor.

Lahey'deki Mauritshuis Müzesinde yer alan tabloya saldıran aktivistler, "Nasıl hissediyorsunuz? Paha biçilemeyecek kadar değerli böyle bir şeyin gözünüzün önünde tahrip edilmesini izlemek nasıl hissettiriyor?" ve "Gözlerinizin önünde dünyanın mahvolmasını izlemek nasıl hissettiriyor?" diye seslendi.

Aktivistler, "Bu dünya ve çocuklarımızın geleceği korunmuyor." dediği sırada olayı izleyen müzedeki ziyaretçiler, "Utanmalısın" ve "Kes sesini" gibi ifadelerle karşılık verdi.

Müzenin, kamu yayıncısı NOS'a yaptığı açıklamaya göre, tablo herhangi bir hasar almadı.

Hollanda polisi müzedeki olaya ilişkin açıklama yapmazken Lahey'de kamu malına zarar vermekten üç kişinin tutuklandığını kaydetti.

Avrupa'da çeşitli müzelerde eylemler gerçekleştiren "Just Stop Oil" adlı çevreci grubun iki üyesi,14 Ekim'de Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası fırlatmıştı.

Almanya'da 24 Ekim'de, Letzte Generation (Son Kuşak) adlı çevreci grup üyesi iki aktivist, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Fransız ressam Claude Monet'in "Les Mueles" (Saman Yığınları) serisinde yer alan bir eserine patates püresi atmıştı.