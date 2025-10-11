Haberler

Hollanda'da Gazze'deki Ölenler İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

Hollanda'da Gazze'deki Ölenler İçin Anma Etkinliği Düzenlendi
Maastricht'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar ve gazeteciler için anma etkinliği yapıldı. Etkinlikte, öldürülen çocukların adları okundu ve basın mensuplarının fotoğrafları sergilendi.

Hollanda'nın Maastricht kentinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklar ve gazeteciler için anma etkinliği düzenlendi.

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı, Maastricht'te bulunan ülkenin en eski kilisesi Sint Servaas Bazilikası önünde anma etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli binlerce çocuk ile gazeteciler anıldı.

Meydanda, öldürülen çocuklara ve gazetecilere dikkati çekmek amacıyla İsrail'in saldırılarında hayatlarını kaybeden basın mensuplarının fotoğrafları ve isimleri sergilendi.

Binlerce çocuk ayakkabısı da meydana bırakıldı.

Etkinlikte, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların adları ve yaşları tek tek okundu.

Gönüllüler, meydandan geçenlere Gazze'de yaşananları anlatan broşürler dağıttı, bilgilendirme yaptı.

" Filistin'in işgali ve sömürgeleştirilmesi sona ermeden asla adalet gelmeyecek"

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfının yöneticisi Esther van der Most, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinli çocuklar için 15. kez ve gazeteciler için ikinci kez anma töreni düzenlediklerini söyledi.

Gazze'deki durumun 7 Ekim'de başlamadığına dikkati çeken van der Most, "Şu anda (Gazze'de) bir ateşkes var. Bu çok gerekliydi. Gazze'ye gıda girmesi gerekiyor ama İsrail'in Filistin'i işgali onlarca yıldır sürüyor ve Filistin halkına karşı gerçekten çok fazla haksızlık yapıldı. Bu durmalı. Dolayısıyla işgal sona ermeden asla adalet gelmeyecek." dedi.

Van der Most, bombardımanların durmasının "barış ya da adalet" anlamına gelmediğini belirterek, "Ne tür bir anlaşma olursa olsun, Filistin'in işgali ve sömürgeleştirilmesi sona ermeden asla adalet gelmeyecek. Bu nedenle Filistin tamamen özgür olana kadar eylem yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

İnsanların ayakkabıları ve gazetecilerin fotoğraflarını gördüklerinde Gazze'de olanları idrak ettiğini kaydeden van der Most, "Hiçbir savaşta bu kadar gazeteci ölmemişti. Bir insan olarak onların hikayelerini anlatma ve diğer gazetecilerin işlerini güvenli şekilde yapabilmeleri için mücadele etme sorumluluğu hissediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Güncel
