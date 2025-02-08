Hollanda'da Filistin'e Destek Gösterisi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Kentin Schouwburg Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da ateşkesi sabote girişimlerinin önüne geçilmesini istedi.

"Ateşkes, son değildir" ve "Gazze'deki etnik temizliğe hayır" sloganları atan göstericiler, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze ve Batı Şeria'da soykırıma devam ettiğini belirtti

Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, "İsrail, yalanların kutsal toprağı", "Soykırımı durdur", "Şimdi Adalet" ve "Apartheid İsrail'i boykot et" yazılı dövizler eşliğinde "Filistin'e özgürlük" sloganı atıp bir süre yürüyerek tekrar Schouwburg Meydanı'na döndü.

Gösteriye katılan Hollandalı Nick J. Swarth, AA muhabirine, ateşkesin, İsrail'in Filistinliler üzerinde uyguladığı baskıyı değiştirmediğini söyledi.

Swarth, "Gazze halkı için ateşkes elbette gereklidir ancak hiçbir şey değişmeyecektir ve bu nedenle Filistinlilerin mücadelesi ve bizim mücadelemiz devam etmelidir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve buradaki Filistinlileri zorla yerinden etme planını "saçmalık" olarak nitelendiren Swarth, "Bu adam bir suçlu. Hapsedilmesi lazım. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun da hapsedilmesi lazım." ifadesini kullandı.

Soyadını vermek istemeyen Cian da sağlanan ateşkesin mücadelenin sonu olmadığını belirterek, "Filistin halen kurtarılmış değil. Gazze'ye hala abluka uygulanıyor ve Batı Şeria giderek daha fazla sömürgeleştiriliyor. Bu son değil, onun için biz de burada mücadeleye devam ediyoruz." diye konuştu.

Cian, "Gazze'deki tüm insanları kovmak etnik temizliktir." dedi.