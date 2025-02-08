AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak

Kar geri geliyor, bu tarihten itibaren donacaksınız
Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi

Mirasın ardından şimdi de yeni kriz patlak verdi
100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!

100 dönümlük tarlasını yerle bir etti! Gerekçesi çıldırtacak cinsten
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

Hollanda'da Filistin'e Destek Gösterisi

Hollanda'da Filistin'e Destek Gösterisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rotterdam'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına karşı ateşkes talep eden bir yürüyüş düzenledi. Göstericiler, Filistinlilerin mücadelesinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Kentin Schouwburg Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da ateşkesi sabote girişimlerinin önüne geçilmesini istedi.

"Ateşkes, son değildir" ve "Gazze'deki etnik temizliğe hayır" sloganları atan göstericiler, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze ve Batı Şeria'da soykırıma devam ettiğini belirtti

Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, "İsrail, yalanların kutsal toprağı", "Soykırımı durdur", "Şimdi Adalet" ve "Apartheid İsrail'i boykot et" yazılı dövizler eşliğinde "Filistin'e özgürlük" sloganı atıp bir süre yürüyerek tekrar Schouwburg Meydanı'na döndü.

Gösteriye katılan Hollandalı Nick J. Swarth, AA muhabirine, ateşkesin, İsrail'in Filistinliler üzerinde uyguladığı baskıyı değiştirmediğini söyledi.

Swarth, "Gazze halkı için ateşkes elbette gereklidir ancak hiçbir şey değişmeyecektir ve bu nedenle Filistinlilerin mücadelesi ve bizim mücadelemiz devam etmelidir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve buradaki Filistinlileri zorla yerinden etme planını "saçmalık" olarak nitelendiren Swarth, "Bu adam bir suçlu. Hapsedilmesi lazım. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun da hapsedilmesi lazım." ifadesini kullandı.

Soyadını vermek istemeyen Cian da sağlanan ateşkesin mücadelenin sonu olmadığını belirterek, "Filistin halen kurtarılmış değil. Gazze'ye hala abluka uygulanıyor ve Batı Şeria giderek daha fazla sömürgeleştiriliyor. Bu son değil, onun için biz de burada mücadeleye devam ediyoruz." diye konuştu.

Cian, "Gazze'deki tüm insanları kovmak etnik temizliktir." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Aşıran - Güncel
img

Galatasaray'dan bir transfer daha
img

Kassam Tugayları'ndan Gazze'ye çökme planı yapan Trump'a yanıt
img

Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü

Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi

Kartal'ın aylar süren hasreti bitti
Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu

Gol sevinci olay oldu
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu

Eski ülkü ocakları başkanı ölü bulundu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.